Bilanço sezonu başladı, işte beklentiler

Konsolide olmayan finansalların açıklanması için son tarih 1 Mart iken konsolide finansallar için 11 Mart olarak belirlendi. Analistlere göre son çeyrek bilançoları için öne çıkan ana tema bankaların kârlılıklarındaki zayıflık ve birçok endüstri şirketi için geçerli olan ciro artışından daha yüksek net kâr artışı olacak.

Yapı Kredi Yatırım’ın raporuna göre bankalar zayıf net faiz marjı, düşük kredi büyümesi, ihtiyatlı karşılık ayrılması nedeniyle kârlarında düşüş yaşayacak.

Yıllık kârda yüzde 24 düşüş bekleniyor

Yapı Kredi Yatırım takibindeki Akbank, Halkbank, Albaraka Türk, Garanti BBVA ve İş Bankası için net kârında hem çeyreksel hem de yıllık yüzde 24 daralma öngörüyor. TCMB’nin faiz artırım süreciyle TL kredi-mevduat makaslarındaki düşüş, zayıf kârlılığın en temel etkenlerinden biri olarak kaydedilen raporda zayıflayan kredi büyümesi, komisyon gelirlerindeki yavaşlama, yüksek seyreden TÜFE’nin faaliyet giderlerine olumsuz yansıması ve ihtiyatlılık gereği karşılık ayrılmaya devam edilmesi diğer etkenler olarak sıralandı. Raporda, Akbank, Halkbank ve Albaraka Türk’ün çeyreklik kârlılıklarını en yüksek artıranlar olmasını beklenirken Garanti ve İş Bankası’nın finansal sonuçlarının bu bankaların gerisinde kalması öngörüldü.

TL’deki değerlenme kârı pozitif etkiledi

Banka dışı şirketlerin genel olarak iyi ancak sürprizlere de açık olduğu belirtilen raporda incelemeleri altındaki banka dışı şirketlerin neredeyse dörtte üçünün son çeyrek finansallarında gelir artışlarından daha fazla net kâr artışı sağlamasının beklendiği vurgulandı. Raporda, havacılık sektörü şirketleri hariç olmak üzere, şirketlerin toplam net kârlarının yüzde 91, cirolarını ise yüzde 21 artmasının beklendiği kaydedildi. Rapora göre bu farkta dördüncü çeyrekteki çeyreksel TL kurunun 2019 son çeyreğine göre yüzde 40’a yakın değer kaybetmesi, 2020 yılsonu kurunun ise üçüncü çeyrek 2020 sonuna göre yüzde 5’e yakın değer kazanması yatıyor. TL’de yıllık bazdaki gerileme, operasyonel tarafta döviz uzun olan şirketlere marj genişlemesi sağlarken, çeyreksel bazdaki iyileşme döviz açık pozisyon olan şirketlere kur farkı geliri sağladı. Öte yandan, yılsonu finansallarında COVID-19 kaynaklı sürpriz karşılık kayıtlarına şahit olunabilecek. “Otomotiv”, “Madencilik”, “Petrokimya “, “Çelik” ve “Beyaz Eşya” sektörlerinin güçlü performansları ile piyasanın geri kalanından olumlu yönde ayrılmasını beklenirken “Havacılık” ve “Petrol ve Gaz” sektörlerinin operasyonel sonuçlarındaki zayıflığın devam edeceği öngörüldü.