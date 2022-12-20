Binance, Tokocrypto'yu aldı! Çalışanlarını işten çıkardı

Binance’in Endonezya birimi, ana şirketin neredeyse tüm kontrolünü ele geçirmesinin ardından işten çıkarmalar yapıyor ve üst düzey yöneticisini değiştiriyor.

Yerel birim tarafından Salı günü e-postayla yaptığı açıklamada, hakim kripto para birimi Borsasının şu anda Tokocrypto olarak bilinen PT Crypto Indonesia Berkat'ın neredeyse yüzde 100'üne sahip olduğu ifade edildi.

Binance CEO’su Changpeng Zhao, Pazartesi günü sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla hamleyi doğruladı. Zhao paylaşımında “Binance, başından beri Toko'nun çoğunluk hissedarıydı. Sadece daha fazla nakit enjekte ettik ve hissedarlığımızı biraz artırdık” diye yazdı.

Tokocrypto sözcüsü Rieka Handayani, işlemin ardından yerel politikaya uyum sağlamak için Tokocrypto'da Pang Xue Kai'nin yerine geçici CEO olarak Yudhono Rawis atanacağını belirtti.

Açıklamaya göre Endonezya birimi, maliyetleri azaltmak için işgücünü yüzde 58 oranında azaltıyor ve borsa dışı işlere yönelik çeşitlendirmeyi durduracak.