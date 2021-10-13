Binance yuanı listeden çıkardı, Bitcoin düştü

Dünyanın en büyük kripto para para borsalarından biri olan Binance'ın yuan paritelerini işlemden kaldıracağı ve artık Çin anakarasındaki müşterilere hizmet vermeyeceği haberi Bitcoin'in değer kaybetmesine neden oldu.

Haberin internet sitelerinden yayınlandığı sırada 56 bin 300 dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin bir ara 54 bin 800 dolara kadar indi.

Bitcoin fiyatı günlük yüzde 3,5 kayıpla 55 bin 390 dolar seviyelerinde yer aldı.