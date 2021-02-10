Binomo, 2020'de günde 1 milyon yatırımcıya ev sahipliği yaptı

Birikimlerini doğru yöneterek ek gelir elde etmek isteyenler vatandaşlar çevrim içi ticareti önemli bir fırsat olarak görürken, Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 2020’de 782 bin 367 kişi Borsa İstanbul'da yatırım yapmaya başladı. Yerli gerçek yatırımcı sayısında ise aylık ortalama 65 bin artış yaşandı.

Market Intelligence Data'nın raporuna göre, global çevrim içi ticaret platformlarının gelecek beş yıl içinde gelir bazında yüzde 5,1 büyüme ile küresel pazar büyüklüğünün 2025'e kadar 16 milyar 780 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

“Yatırımcı olmanın öğrenilebileceğini göstermek istiyoruz”

Binomo'nun 2020 yılı performansına ilişkin açıklamalarda bulunan Binomo Özel Projeler Uzmanı Anne Kmel, temel amaçlarının yatırım yapmayı, ek gelir elde etme deneyimi olsun veya olmasın, herkes için mümkün hale getirmek olduğunu söyledi.

Binomo olarak yatırım dünyasının keşfedilmesini kolaylaştırdıklarını ve bu süreçte öğretici bir rol üstendiklerini belirten Kmel, "Profesyonel düzeyde eğitimler, analitik hizmetler, müşteri desteği ve aracılık hizmetleri sunarak yatırımda doğru atılmış adımların artırılmasını amaçlıyoruz. Her deneyim seviyesine uygun üyelik modellerimizle dünya borsalarından dövize ve emtialara kadar hesap tipine göre 60’tan fazla varlığa yatırım yapma imkanı sunuyoruz. Daha önce yatırım yapmamış ancak bu yolda adım atmak isteyen kişilerin de minimum yatırımlarla ticaret yapmaya başlamasının önünü açıyor, yönlendirmelerde bulunuyor, öğretici desteği sunuyor, böylece yüksek miktarlarda gelir kaybı gibi risklerin önüne geçerek insanlara nasıl ticaret yapılacağını öğretiyoruz. Çünkü yatırımcı olmanın öğrenilebileceğini biliyor ve bunu göstermek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Haftada 36 milyondan fazla işlem yapıyoruz"

Tercih edilme sebepleri arasında güvenli yatırım imkanının ilk sırada geldiğine dikkat çeken Anne Kmel, şunları söyledi: “Binomo üzerinden yapılan yatırımlar ve bu yatırımlardan elde edilen kazançların ödemeleri için üst düzey ek güvenlik seviyeleri kulanıyor, 3D Secure olarak adlandırılan güvenlik seviyesinin yanı sıra Uluslararası Finans Komisyonu’nda bulunan Kategori 'A' üyeliğimiz ile yapılan tüm işlemler için güvenlik koruması garanti ediyoruz. İşbirliklerimizi ise tamamen şeffaf tutuyor, yüksek teknolojimiz ile de yatırımcıların dünya finans piyasalarını ve riskleri objektif olarak değerlendirmelerine olanak tanıyoruz. Bu sayede 133 ülkede günde 1 milyon yatırımcının ticaret yapmasına imkan veriyoruz. Halihazırda bünyemizde bir haftada 36 milyondan fazla işlem gerçekleştiriliyor. İnsanlara yatırım yapmayı öğrettikçe bu rakamların daha artacağına inanıyoruz. Bunun için teşvik edici uygumalara da gidiyor, son olarak Şubat ayı sonuna kadar 'FIRSTMOVE’ kodu ile platformumuza katılan kullanıcılara 2 kat bonus hediye ediyoruz.”