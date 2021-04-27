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  3. Biotrend hisseleri 28 Nisan'da işleme açılacak
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Biotrend hisseleri 28 Nisan'da işleme açılacak

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları payları 28 Nisan'da Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları payları 28 Nisan'da Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

BIST'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin (Şirket) 41.666.666 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 150.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 28/04/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 18 TL/pay baz fiyat, "BIOEN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3 milyon TL olarak belirlenmiştir."