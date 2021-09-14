Biotrend hisselerinin EBRD'ye satışı tamamlandı

Doğanlar Yatırım Holding'in Biotrend'in yüzde 5,92'sine tekabül eden payın Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na (EBRD) satışında sona gelindi.

Şirketten Kamuyu aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin paylarının azınlık bölümünün devri hakkında görüşmelere ilişkin olarak 14 Temmuz 2021, 12 Ağustos 2021 ve 23 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan açıklamalarımız ile, şirketimizin yönetim hakimiyetine sahip olan ortağı Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.'nin, şirketimiz çıkarılmış sermayesinin (%10'un altındaki) azınlık bölümünü oluşturan paylarının Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na satılmasına ilişkin görüşmeler yaptığını ve yapılan görüşmeler çerçevesinde; Doğanlar Yatırım Holding ve EBRD arasında 21 Ağustos 2021 tarihinde Hisse Devir Sözleşmesi imzalandığı, gerçekleşecek hisse devir işlemleri ile kapanış işlemlerinin SPA tahtında yer alan çeşitli ön şartların tamamlanması üzerine yapılacağını ve kapanış işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben işlemlerin nihai sonucunun açıklanacağını bildirmiştik.

Bu çerçevede Şirketimiz Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin paylarının % 5,92'sine tekabül eden 8.880.418 adet payın SPA uyarınca Doğanlar Yatırım Holding tarafından EBRD'ye satışı işleminin tamamlandığı Şirketimize bildirilmiştir."