Biotrend'den, halka arz öncesi reklam filmi

Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.’nin enerji iştiraki Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. (“Biotrend Enerji”), yeni reklam filmini yayına aldı. “Çöpten Elektriğe, Elektrikten Geleceğe” sloganıyla çıktığı yeni reklam filmiyle, yenilenebilir enerji alanında yapılan büyük yatırıma dikkat çekiliyor.

Evsel Atıklar Enerjiye Dönüşüyor

Herkesin günlük hayatında yarattığı evsel atıkları enerjiye dönüştüren Biotrend Enerji; yeni kampanya filminde bir portakal kabuğunun, ceviz kabuğunun lambaya elektrik, kahvaltı için enerjiye dönüştüğünün altını çiziyor.

2021 yılı sonunda Balıkesir’den Malatya’ya, Giresun’dan İskenderun’a 11 şehirde 17 farklı tesisiyle atıkları elektriğe dönüştürmeyi hedefleyen Biotrend, yılın ilk yarısında halka arz edilmeye hazırlanıyor.

Reklamlar, 8 Nisan itibariyle tüm ulusal TV kanallarında, seçili radyo kanallarında ve dijital platformlarda yer almaya başladı.