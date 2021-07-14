Biotrend'in azınlık paylarının devri için görüşmelere başlandı

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları hissedarlarından Doğanlar Yatırım Holding, yabancı bir banka ile şirketin azınlık paylarının devri konusunda bir anlaşma yapılması için görüşmelere başladı.

Biotrend'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamasında, "Şirketimiz hissedarlarından Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. ile yabancı bir banka arasında Şirketimizin paylarından azınlık bölümünü oluşturan payların devri konusunda bir anlaşma yapılması yönünde görüşmelere başlanmıştır. Görüşmelerin nihai sonucu Şirketimiz tarafından ayrıca açıklanacaktır" ifadelerine yer verildi.