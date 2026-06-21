Bir ayda yüzde 17 eridi: Bitcoin ETF'lerinde rekor kaçış

ABD'de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonları, Ocak 2024'te piyasaya sürülmelerinden bu yana en büyük 30 günlük net çıkışını kaydetti.

Kripto piyasasında ayı piyasası koşullarının etkili olduğu dönemde yaşanan çıkışlar, Bitcoin'e yönelik kurumsal yatırımcı ilgisinin zayıfladığına işaret etti.

Galaxy Research verilerine göre, ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden son 30 işlem gününde net 6,35 milyar dolarlık çıkış gerçekleşti.

Fonlar geçen hafta üst üste altıncı haftalık çıkışını kaydederken, kümülatif net girişler Ekim 2025'teki 63 milyar dolarlık zirveden 53,4 milyar dolara geriledi.

Galaxy Research, günlük çıkışların "günden güne derinleşmeye devam ettiğini" belirtti.

BlackRock'tan çıkışlara ilişkin açıklama

Söz konusu hareket, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'e yönelik ilgisinde zayıflama olabileceği şeklinde yorumlanırken, BlackRock ABD Hisse Senedi ETF'leri Başkanı Jay Jacobs, günlük çıkışların farklı nedenleri olabileceğini söyledi.

Jacobs, çarşamba günü piyasaya sürülen iShares Bitcoin Premium Income ETF'ye (BITA) işaret ederek, "Piyasa tarafından bazen yanlış anlaşıldığını düşündüğüm şey şu: Bir gün çıkış görürsek bunun milyonlarca nedeni olabilir. Birisi IBIT satıp BITA alıyor olabilir" dedi.

Bitcoin bir ayda yüzde 17'den fazla geriledi

Bitcoin, haberin yazıldığı sırada 64 bin 167 dolardan işlem görüyordu. Kripto para birimi son bir ayda yüzde 17,4 değer kaybetti.

Bitcoin üzerindeki baskıda, ABD'de enflasyonun yükselmesi ve ABD ile İran arasında devam eden savaş gibi makroekonomik ve jeopolitik unsurların etkili olduğu değerlendiriliyor.

"Varlığa bakışımızı değiştirmiyor"

Jacobs, yaşanan oynaklığın BlackRock'ın Bitcoin'e ilişkin yaklaşımını değiştirmediğini ifade etti. Şirketin Bitcoin'i küresel, merkeziyetsiz ve egemen olmayan bir parasal alternatif olarak görmeye devam ettiğini belirtti.

BlackRock tarafından yönetilen iShares ETF ve endeks yatırım fonları ailesine atıfta bulunan Jacobs, "Her varlık sınıfında oynaklık vardır. iShares bünyesinde 450'den fazla borsa yatırım fonumuz var" dedi.

Jacobs, "Büyük ölçekli şirket hisseleri, küçük ölçekli şirket hisseleri, Bitcoin, altın ve benzeri çok geniş bir varlık yelpazesinde her gün girişler ve çıkışlar görüyoruz. Bu nedenle kısa vadede bu durum, varlığa ya da varlığın kullanım alanına bakışımızı kesinlikle değiştiren bir şey değil" ifadelerini kullandı.