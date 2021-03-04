Bir buçuk ayın zirvesini test eden dolar/TL düşüşe geçti

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Son haftalarda 6,90-7.49 arasında oldukça dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL de bugün dalgalı bir seyir yaşanıyor. ABD tahvil getirilerinin yüzde 1,4'lü seviyelerden yeniden yüzde 1,5'e doğru yükselişe geçmesi ile yönünü yukarıya çevirmişti. TCMB'den gelen para banka ve menkul kıymet istatistikleri sonrasında kurlar gün içi artışlarını geri aldı.

Günün ilk bölümünde dolar/TL, bir buçuk ay sonra ilk kez 7,50'nin üzerine tırmanırken euro/TL ise 9,05'e kadar yükseldi. Günün ikinic yarısında gevşeyen dolar/TL, 7,43'lere geriledi. Benzer performansı sergileyen euro/TL ise 9,05'i gördükten sonra 8,96'ya geriledi.

Dolar/TL bir buçuk ayın zirvesini gördü



Son olarak 18 Ocak'ta 7,50'nin üzerinde bulunan dolar/TL kuru, o tarihten bu yana ilk kez 7,50'nin üzerini gördü. Haftanın ilk gününde 7,21 seviyelerine kadar çekilen dolar/TL, şubat ayı ortasında son 6 ayın en düşük seviyeleri olan 6,98'e kadar çekilmişti.



"7,50'nin üzerinde kalıcı olursa ilk direnç 7,55 ve 7,62 seviyelerinde"



Tera Yatırım Araştırma Uzmanı Hüseyin Emre Tavacı DÜNYA'ya gönderdiği bilgi notunda şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kur 7,50 TL’nin üzerini test etti. Şubat ayı içerisinde TL’nin güçlü duruşu ile 7,00 TL seviyesinin altına sarkarak 6,90 TL’yi test eden dolar/TL kuru, geçtiğimiz hafta içerisinde ABD’de oluşan enflasyonist beklentilere paralel 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş ile yönünü yukarı çevirdi. Doların küresel bazda değer kazanımının sürmesi ile bu hafta da yükselişine devam eden kur, 18 Ocak tarihinden bu yana 7,5131 TL ile en yüksek seviyesini gördü. Bu akşam Wall Street Journal tarafından düzenlenecek etkinlikte konuşacak olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikasına yönelik yapacağı açıklamaları takip edeceğiz. Kurda 7,50 TL üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 7,55 ve 7,62 TL direnç seviyeleri söz konusu olabileceği gibi olası geri çekilmeler görmemiz halinde ise 7,40 ve 7,32 TL destek seviyelerini takip edeceğiz."

"7,50 piyasa kapandıktan sonra geçilirse..."

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan gün ortası değerlendirmesinde dolar/TL'de 7,50 seviyesinin geçilmesine rağmen kurun buralarda kalıcı olamadığına işaret edildi. Borsa İstanbul'da işlemler kapandıktan sonra 7,50 seviyesinin geçilmesi durumunda 7,5350 test edilebilir.

Ahlatçı Yatırım tarafından hazırlanan analiz şöyle:



"Kurda 200 Günlük Üssel Ağırlıklı Ortalama (GAO) 7,30 TL üzerinde dün gün içi işlemler gerçekleşmeye devam ederken ABD tarafında beklentileri karşılamayan verilerin açıklanması sonrası borsalara gelen satışlar ile 7,50 TL seviyesine yükseliş gerçekleşti. Aynı zamanda geçen hafta tartışılan ABD tahvil faizlerindeki yükselişin ABD 10 yıllık tahvil faizinde tekrar 1,48 seviyelerine yükselmesi gelişmekte olan ülke para birimlerine negatif yansıdı. Bugün yurt içinde veri akışı sakin, piyasa ABD tarafından açıklanacak verilere ve akşam saat 20:05’de Fed Başkanı Powell’ın WSJ aracılığı ile gerçekleştireceği açıklamalara odaklanacak. 200 GAO. Üzerinde kalındığı sürece 7,40 TL ve altında geri çekilmelerde yeni talep geldiği görülüyor. Geri çekilmelerde 7,45 ve 7,40 TL seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Olası 7,50 TL üzeri piyasa kapandıktan sonra (Borsa) yükselişler gerçekleşmesi durumunda 7,5350 test edilebilir.

Destekler: 7,45 / 7,41 / 7,35

Dirençler 7,50 / 7,5350 / 7,60 "

Günün kritik verileri neler?

Haftanın krtik gündemi olan enflasyon ve büyüme verilerini geride bırakan yurt içi piyasalarda bugün TCMB'nin açıkladığı haftalık para banka ve menkul kıymet istatistikleri izlenecek. Verilerde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak takip edilecek. Yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması günün en önemli gündemi olacak.

Yurt dışında en önemli gündem Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması olacak. Powell, WSJ İstihdam Zirvesi'nde ABD ekonomisine ilişkin bir konuşma yapacak. Zirveye Powell'ın yanı sıra çeşitli şirketlerin insan kaynakları yöneticileri ile iş ve işçi bulma kuruluşlarının temsilcileri konuşmacı olarak katılacaklar (20.05).



ABD'de Challenger işten çıkarmalar (15.30), işsizlik başvuruları, tarım dışı verimlilik (16.30), fabrika siparişleri (18.00) verileri takip edilecek.



Euro Bölgesinde perakende satışlar ve işsizlik oranı açıklanacak (13.00).