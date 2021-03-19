Bir faiz artış kararı da Rusya'dan

Rubledeki oynaklığa ve jeopolitik risklere de işaret eden Rusya Merkez Bankası, gösterge faizi 25 baz puan artırarak yüzde 4,25'ten yüzde 4,50 seviyesine çıkardı. Banka, faiz kararı ile birlikte yaptığı açıklamada, daha fazla artırım olasılığını açık tutmaya devam ettiklerini de vurguladı.



Açıklamada, "Talepte hızlı toparlanma ve yüksek enflasyonist baskı nötr para politikasına bir dönüşü gerektirdi. Nötr para politimasına dönüş zamanı ve hızını, gerçekleşen ve beklenen enflasyon dinamiklerini hesaba katarak ve tahmin dönemindeki ekonomik gelişmelere gere belirlemeye devam edeceğiz" denildi.



Rusya MB, cari para politikası duruşu dikkate alındığında yıllık enflasyonun Rusya'nın yüzde 4 hedefine 2022'nin ilk yanısında döneceğini öngördüklerini belirtti.



Banka, 2021'in ilk çeyreğinde tüketici fiyatlarında artış oranının beklentilerden yüksek olduğunu vurgularken, iç talebin beklenenden daha istikraryı ve hılı toparlanmakta olduğunu da ifade etti.