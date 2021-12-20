Bir gram altın bin lira!

Döviz kurlarında yüksek tansiyon devam ediyor. Geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası daha da ivme kazanan yükseliş, dolar/TL'nin 18 lira sınırına yaklaşmasıyla devam ediyor. Sadece geçen hafta yüzde 15'in üzerinde değer kaybeden Türk Lirası'nda erime yeni haftaya da taşındı.

Döviz kurlarındaki artışla birlikte küresel piyasalarda nispeten sakin seyreden altın fiyatları, yurt içinde ise kur destekli rekor kırıyor. Geçen hafta perşembe günü 900 lirayı aşmış, cuma günü de 1.000 liranın üzerini test etmişti. Geçen haftayı 950 civarında tamamlayan gram altın fiyatları bu sabah yine 1.000 lira sınırına hareketlendi. Yüzde 5 civarı yükselen gram altın fiyatları 995-1.011 lira aralığında işlem görüyor.

Bugünkü yükselişlerle birlikte çeyrek altın 1.630 liradan; Cumhuriyet altını ise 6 bin 510 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda altın ne kadar?

Altın fiyatları, geçen hafta kaydettiği üç haftanın zirve seviyesi yakınında seyrederek

yükselirken, Omicron varyantına dair endişeler güvenli liman olarak görlüen altının çekiciliğini

artırdı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,3 civarı artarak 1.801 dolardan işlem görüyor.