Bir günde 1.14 milyar dolar buhar oldu

Dünyanın en büyük kripto para borsası dijital paralara yönelik güven kriziyle mücadele edip ABD'deki soruşturmalara da dahil olacağından çekinirken yatırımcılar Binance'den 1 milyar dolardan fazla para çekti.

Binance'in CEO'su Changpeng Zhao, kullanıcıların varlıklarını pazar yerinden kaldırmaya devam etmeleri nedeniyle borsanın salı günü 1,14 milyar dolarlık net para çekme işlemi yaşadığını söyledi.

Haftalık kayıp 4 milyar dolara dayandı

Blockchain araştırma grubu Nansen tarafından yapılan bir analize göre, yedi gün boyunca net para çekme işlemleri 3,6 milyar doları aştı.

Fon çıkışları, sektördeki en büyük şirketlerden biri olan FTX'in geçen ayki çöküşünden bu yana kripto piyasaları etrafında dönen gerginliğin altını çizdi. FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried salı günü ABD'de dolandırıcılıkla suçlandı.

Nansen, hızlı para çekme işlemlerinin, dijital varlık piyasasının popüler tokenlerin değerinin düştüğünü gören benzeri görülmemiş bir piyasa çöküşüne karıştığı haziran ayından bu yana en büyüğü olduğunu söyledi.

Zhao Twitter'da yaptığı açıklamada "Bazı günler net para çekme işlemlerimiz oluyor; bazı günler ise net para yatırma işlemlerimiz oluyor" dedi.

Kripto piyasalarında rekor çıkış

Yatırımcılar, varlıklarının güvenliğiyle ilgili endişeler nedeniyle geçtiğimiz ay kripto borsalarından rekor düzeyde para çekti. Binance gibi kripto borsaları, bir ticaret mekanı sunmanın yanı sıra müşterilerin varlıklarının velayetini de alıyor.

Binance, 60 milyar dolardan fazla varlığa ve para çekme işlemlerini gerçekleştirmek için yeterli fona sahip olduğunu söyledi. Ancak, şirketin açıklamaları yükümlülüklerini içermiyor ve bu da mali sağlığını tespit etmeyi zorlaştırıyor. Binance Financial Times'a tüm müşteri mevduatlarının ilgili varlıklarla desteklendiğini ve sermaye yapısının borçsuz olduğunu söyledi.

Binance ile ilgili endişeler, pazartesi Reuters tarafından yayınlanan ve Binance'in ABD'de kara para aklama ve yaptırım yasalarını ele alması nedeniyle cezai bir soruşturmayla karşı karşıya olduğunu bildiren bir raporun ardından bu hafta yoğunlaştı. Binance, herhangi bir ABD soruşturması hakkında yorum yapmanın uygun olmayacağını duyurdu.