Bir haftada 3,3 milyar dolar satış!

09 Nisan 2020

Dünya ONLINE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 Nisan'da sona eren haftaya ilişkin para ve banka istatistiklerini yayımladı. Bu verilere göre, bir önceki hafta 197,4 milyar dolara olan yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları 3,3 milyar dolarlık sert bir düşüşle 194 milyar 148 milyon dolara geriledi.

Geçtiğimiz hafta itibarıyla yurt içi yerleşiklerin toplam döviz tatarının 118 milyar 346 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 75 milyar 802 milyon doları da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduat hesapları oluşturdu. Bir önceki haftaya göre, geçtiğimiz hafta bireysel hesaplardaki döviz çıkışı 2,2 milyar dolar olurken; tüzel kişilerin hesaplarındaki döviz tutarı 1,1 milyar dolar azaldı.

Vatandaşlar euro sattı

Döviz cinsinden bakıldığında vatandaşların dolar hesabında artış gözlemlenirken euro hesapların dolar karşılığı 2 milyar 830 milyon dolar azaldı. Yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarında 106 milyar 966 milyon doları ABD Doları olurken, euro hesapların dolar karşılığı ise 65 milyar 603 milyon dolar oldu. Bir önceki hafta döviz hesaplarının 106 milyar 751 milyon doları ABD Doları olurken, euro hesapların dolar karşılığı ise 68 milyar 442 milyon dolar oldu.