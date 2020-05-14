Bir haftada yurt içi döviz mevduatlardan 350 milyon dolar çıktı

14 Mayıs 2020

Yurt içi yerleşiklerin Döviz mevduatı 8 Mayıs ile biten işlem haftasında 350 milyon dolar azalarak 194 milyar 277 milyon dolara geriledi.



Yurt içi yerleşiklerin dolar hesapları 8 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 1,4 milyar dolar artarak 109 milyar 955 milyon dolara yükseldi. Euro hesapların dolar karşılığı ise 1 milyar 128 milyon dolar azalarak 59 milyar 963 milyon dolara düştü. 677 milyon dolar düşen altın hesaplarının dolar karşılığı ise 20 milyar 857 milyon dolar oldu.

Tüzel kişiler aldı, gerçek kişiler sattı



Döviz mevduatlarında tüzel kişilerin hesaplarındaki döviz tutarı 632 milyon dolarlık artışla 76 milyar 674 milyon dolara ulaştı. Gerçek kişilerin hesabındaki döviz tutarı ise 982 milyon dolar çözülürken 117 milyar 603 milyon dolara düştü.