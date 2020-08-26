Bir yatırım bankası daha geliyor

26 Ağustos 2020

Kerim ÜLKER

Türkiye’de yatırım bankacılığı faaliyetine yeni bir holding daha katılıyor. Geçtiğimiz yıl Golden Global Yatırım Bankası ve Doğan Holding’in de katılımıyla 15 olan kalkınma ve yatırım bankaları arasına Gedik Yatırım Holding de katılıyor.

Gedik Yatırım’dan yapılan açıklamada yeni bir yatırım bankası kurulması için çalışma başlatılmasına karar verildi. Açıklamada “Ülkemizin gelişmekte olan sermaye piyasalarına katkıda bulunmak; şirketlerin çok daha çeşitli alternatif finansman kaynaklarına erişimlerine olanak sağlayabilmek amacıyla; bugün gerçekleşen yönetim kurulu toplantımızda aşağıdaki kararlar alınmıştır. Gedik Yatırım Holding olarak yatırım bankası kurulması için çalışmalara başlanmasına, kuruluş ve başvuru işlemlerinin yürütülmesi ve sürecin takip edilmesi için genel müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir” denildi.

Şuanda yerli ve yabancı 14 banka var

Türkiye’de şu anda faaliyet gösteren kalkınma ve yatırım banka sayısı 14. Türkiye'de kamu sermayeli kalkınma ve yatırım bankalarının yanında özel ve yabancı sermayeli kalkınma ve yatırım bankaları da bulunuyor. İller Bankası, Türk Eximbank ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, kamu sermayeli kalkınma ve yatırım bankaları olarak faaliyet gösteriyor.

Özel sermayeli kalkınma ve yatırım banka sayısı, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyete geçmesiyle 7'ye yükseldi. Doğan Holding’de onay aldı ancak gelecek yıl faaliyete başlanacak. Diğer özel sermayeli kalkınma ve yatırım bankaları, Aktif Yatırım Bankası, Diler Yatırım Bankası, GSD Yatırım Bankası, İstanbul Takas ve Saklama Bankası, Nurol Yatırım Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası olarak sıralanıyor.

BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ, Merrill Lynch Yatırım Bank AŞ, Pasha Yatırım Bankası AŞ ve Standard Chartered Yatırım Bankası Türk AŞ de yabancı sermayeli kalkınma ve yatırım bankaları olarak faaliyet gösteriyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan (BDDK), 30 Ocak 2020’de faaliyet izni alan Golden Global Yatırım Bankası, sektörün en genç ismi. Doğan Holding ise geçtiğimiz aylarda lisansını aldığı yatırım bankasını 2021’in ilk çeyreğinde faaliyete geçirmeye hazırlanıyor.

Şirketlere finansman desteği sunuyor

Kalkınma ve yatırım bankaları, küçük ölçekli firmaların sermaye yetersizliğinden kaynaklanan girişimlerine yardımcı olmak ya da büyük kurumsal şirketlerin yeni yatırımlarına destek olmak için faaliyet gösteriyor.

Sermaye kaynağı sağlamanın yanı sıra teknik yardım hizmeti de veren kalkınma ve yatırım bankalarının asıl amacı ise küçük ve büyük ölçekli firmalara uzun vadeli fon kaynağı sağlamak. Söz konusu bankalar sermaye piyasalarında da etkin rol oynuyorlar. Sermaye piyasalarının gelişmesini, böylece yatırım araçlarının daha iyi değerlendirilmesini sağlıyorlar. Yeni girişimciler için de finans desteğinin yanında idari ve teknik konularda da yardımcı oluyorlar.