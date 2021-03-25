Bir yatırım şirketi daha Bitcoin ETF'i için başvuru yaptı

Fidelity tarafından yönetilen Wise Origin Bitcoin Trust'ın Bitcoin fiyatındaki harekete dayalı olarak faaliyet göstereceği belirtildi.



Fiyat için aralarında Coinbase ve Bitstamp'in de olduğu büyük borsalar temel alınacak. Bitcoin'e dayalı ETF'e Fidelity iştiraki FD Funds Management finansal destek sağlayacak. Amerikalı regülatör kuruluş SEC'e yapılan başvurunun kabul edilip edilmeyeceği ise henüz net değil.

Bitcoin ETF’si için SEC’e yapılan başvurularda artış yaşanıyor. Hala beklemede olan başvurular olsa da, şimdiye kadar tüm başvurular reddediliyor.