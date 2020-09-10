Bireyler de şirketler de dolar sattı

10 Eylül 2020

İSTANBUL/DÜNYA

Vatandaşın döviz mevduatlarında yeniden gerileme var. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre 4 Eylül haftası itibariyle yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduat hesapları 426 milyon dolar azaldı ve 217 milyar 442 milyon dolara indi. 28 Ağustos haftasında 217 milyar 868 milyon dolar düzeyindeydi. Bireysel hesaplarda döviz mevduatı 179 milyon dolar artarken şirket hesapları 605 milyon dolar azaldı. 4 Eylül haftasında dolardaki yükseliş devam etmiş ve yeni zirveleri test etmişti.

Altın mevduat hesapları yükseldi

Merkez Bankası verilerine göre 4 Eylül haftasında yurtiçi yerleşiklerin toplam olarak dolar ve Euro hesapları gerilerken kıymetli maden hesaplarının dolar karşılığı artış gösterdi. Bireysel hesaplarda dolar mevduatı 59 milyon dolar gerileyerek 71 milyar 820 milyon dolara inerken, şirket hesaplarının dolar mevduatı 127 milyon dolar azalarak 45 milyar 246 milyon dolara düştü. Bireysel kıymetli maden depo hesapları 347 milyon dolar artarak 30 milyar 366 milyon dolara yükselirken şirketlerin kıymetli maden depo hesapları 75 milyon dolar yükseldi ve 2 milyar 837 milyon dolara çıktı.

Yabancı DİBS’te alıcı oldu

Yabancılar, 4 Eylül haftasında 91.2 milyon dolarlık hisse senedi ve 5.4 milyon dolarlık şirket borçlanma senetleri satışı yaparken 70.5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alımı yaptılar. Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancıların 28 Ağustos itibarıyla 20 milyar 556,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 20 milyar 774,3 milyon dolar oldu. DİBS stoku, 5 milyar 625,1 milyon dolardan 5 milyar 650,4 milyon dolara çıktı. Şirket borçlanma senetlerinde stokları ise 259.3 milyon dolardan 253.9 milyon dolara geriledi.

Yılbaşından beri DİBS’te 13.4 milyar çıkış

Ziraat Yatırım’ın notuna göre yabancıların 31 Ağustos - 04 Eylül arası haftalık işlemleri 26.1 milyon dolar net satış olarak gerçekleşti. Yılbaşından beri ise 4 Eylül ile biten hafta itibarıyla hisse senedinde 5 milyar 581 milyon dolarlık satış, DİBS'te ve şirket borçlanma senetlerinde ise sırasıyla 7 milyar 650 milyon dolar ve 152 milyon dolarlık net satış olmak üzere toplamda 13 milyar 383mn dolarlık çıkış yaşandı. 4 Eylül ile biten haftada, yabancıların tahvil-bono piyasasındaki payı yüzde 3,36 iken hisse senedi piyasasında yüzde 51,4 seviyesinde oldu.

Brüt rezervlerde 3.3 milyar dolar artış



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 910 milyon dolar artarak 87 milyar 546 milyon dolara yükseldi. Haftalık para ve banka istatistiklerine göre 4 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 287 milyon dolar artışla 44 milyar 881 milyon dolara çıktı. Bu yükselişte Merkez Bankası’nın zorunlu karşılık oranlarında yaptığı artışın etkisi bulunuyor. Brüt döviz rezervleri, 28 Ağustos'ta 41 milyar 594 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 377 milyon dolar düşüşle 43 milyar 42 milyon dolardan 42 milyar 665 milyon dolara geriledi. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 910 milyon dolar artarak 84 milyar 636 milyon dolardan 87 milyar 546 milyon dolara ulaştı. Merkez Bankası’nın zorunlu karşılık oranlarında yaptığı artışla 8 milyar dolarlık bir rezerv kazanımı öngörülüyordu. Analistler 4 Eylül haftasında brüt rezervlerde artışın 8 milyar doların altında olmasını bekliyordu.