Bireyler ve tüzel hesaplar dolar mevduatını 802 milyon dolar arttırdı

Şebnem TURHAN

Dolar/TL’de geçen hafta ABD Başkanı Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi öncesindeki düşüş yurtiçi yerleşikleri yeniden alıma yöneltti. Merkez Bankası’nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre 11 Haziran ile biten haftada bireyler ve tüzel hesaplar dolar cinsi döviz mevduatlarını 802 milyon dolar arttırdılar. Toplam döviz mevduatı ise parite etkisinden arındırılmış olarak 806 milyon dolar artış gösterdi. Parite etkisinden arındırılmamış artış 1 milyar 26 milyon dolar ve toplam döviz mevduatı büyüklüğü ise 228 milyar 490 milyon dolar olarak hesaplandı.

Merkez Bankası'nın parite etkisinden arındırılmış verilerine göre tüzel kişilerin Euro mevduatı 726 milyon dolar arttı, kıymetli maden depo hesapları ise 719 milyon dolar azaldı. Geçen hafta gerçek kişiler parite etkisinden arındırılmış olarak dolar cinsi döviz mevduatlarını 388 milyon dolar, Euro cinsi döviz mevdutlarını 158 milyon dolar artırırken, kıymetli maden depo hesaplarını 655 milyon dolar azalttı. Tüzel kişiler ise toplam döviz mevdutını parite etkisinden arındırılmış olarak 907 milyon dolar arttırırken en fazla yükseliş Euro cinsi döviz mevduatlarında 568 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tüzel kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı ise 414 milyon dolar artış gösterdi.