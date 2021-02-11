Bireylerin TL mevduatı 12.1 milyar lira arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre gerçek kişilerin TL mevduatı 5 Şubat haftasında 868 milyar 675 milyon liraya yükseldi.



29 Ocak haftasına göre yüzde 1,41 yani 12 milyar 143 milyon liralık artış yaşandı. Gerçek kişilerin TL mevduatındaki bu artış 3 Temmuz 2020’den beri görülen en hızlı yükseliş. Her ne kadar döviz mevduatında azalma tam olarak sağlanmış değilse de bankalarda TL mevduatında yeni mevduat sahiplerinin de etkisiyle hızlı bir büyüme sağladı. Aynı haftada kamu sektörünün TL mevduatı 1.4 milyar lira, ticari kurumların TL mevduatı da 9 milyar lira azaldı.