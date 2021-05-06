Bireysel emeklilikte yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor

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Bireysel Emeklilik Sisteminde fonların tek bir platformdan alınıp satılmasını sağlayan yasal düzenleme Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Fonlara ilişkin düzenlemeleri içeren Bireysel Emeklilik sistemi (BES) hakkında yönetmelikte, katılımcıların her bir sözleşmesi için yılda 6 kez yapılabilen fon dağılımı değişikliği 12'ye çıkarıldı. BES'e ilişkin yapılan düzenlemeler 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

Şirketlerin tüm fonları katılımcılara sunması zorunlu olacak

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve söz konusu yönetmeliğe hükümler ekleyen yönetmeliğe göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) görüşü alınarak Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu'nda (BEFAS) işlem görecek başka şirketlerin kurucusu olduğu fonların, kurum tarafından belirlenecek emeklilik planlarına dahil edilerek katılımcılara sunulması zorunlu olacak. Yani bir başka deyişle, artık katılımcılar bireysel emeklilik sözleşmelerine piyasadaki tüm emeklilik fonlarını portföyüne ekleyebilecek.

Bu kapsamda sunulacak fonların alım satımı, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank) tarafından SPK'nın ve kurumun uygun görüşü alınarak belirlenen uygulama esasları çerçevesinde BEFAS üzerinden gerçekleştirilecek. BEFAS üzerindeki fonlarda giriş aidatı, yönetim gider kesintisi ile fon toplam gider kesintisine yönelik kontrol işlemi uygulanmayacak

BES yönetmeliğinin 22/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan fon toplam gider kesintisi iade işlemine BEFAS üzerinden alınan diğer şirketlere ait fonlar üzerinden yapılan kesintiler dahil edilmeyecek, sadece katılımcının sözleşmesinin veya sertifikasının bulunduğu şirketin fonları dahil edilerek iade işlemi yapılacak. Uygulama 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.