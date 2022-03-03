Bireysel hesaplar dövizde yeniden alıma döndü

Şebnem TURHAN

Döviz mevduatında üç haftadır hızla süren gerileme geçen hafta yerini yeniden artışa bıraktı. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre toplam döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 25 Şubat haftasında 185 milyon dolar artış gösterdi.

Bireylerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 217 milyon dolar yükselirken tüzel kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 23 milyon dolar azaldı. Kur korumalı mevduat hesabında geçen yılın son çeyreğindeki kur farkı gelirlerinin kurumlar vergisinden istisna olması için 25 Şubat’a kadar şirketlerin KKM’ye dönüş yapmaları gerekiyordu. Bu nedenle geçen hafta tüzel kişilerin döviz mevduatında gerileme sürdü.

Şirketlerin geçen 3 haftada döviz mevduatında 12.6 milyar dolar çözülme yaşanmıştı 25 Şubat haftasıyla birlikte çözülme 13.7 milyar dolara ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun haftalık verilerine göre de KKM hesapları 25 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 11 yükselerek 520.1 milyar liraya yükseldi. KKM’ye geçişin vergi avantajından yararlanma süresi sona erdiği için bireysellerde olduğu gibi kurumsal tarafta da bu haftadan itibaren yavaşlaması öngörülüyor.

Kıymetli maden hesaplarında artış

Merkez Bankası verilerine göre yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 236 milyon dolar, kıymetli maden cinsi döviz mevduatının dolar karşılığı parite etkisinden arındırılmış olarak 872 milyon dolar ve Euro cinsi döviz mevduatının dolar karşılığı parite etkisinden arındırılmış olarak 111 milyon dolar arttı. Tüzel kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 695 milyon dolar, Euro cinsi döviz mevduatının dolar karşılığı parite etkisinden arındırılmış olarak 298 milyon dolar azaldı. Toplam döviz mevduatının büyüklüğü ise 215.8 milyar dolara geriledi.

Döviz hesaplarının son iki aydaki seyri şöyle:

Tarih - Döviz hesapları

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25 Şubat 2022: 215.833,40

18 Şubat 2022: 215.988,90

11 Şubat 2022: 223.048,80

4 Şubat 2022: 225.092,50

28 Ocak 2022: 228.162,10

21 Ocak 2022: 232.277,10

14 Ocak 2022: 234.211,70

07 Ocak 2022: 234.291,70

31 Aralık 2021: 237.070,10

24 Aralık 2021: 238.974,70

17 Aralık 2021: 237.790,80

10 Aralık 2021: 231.645,40

03 Aralık 2021: 230.972,30