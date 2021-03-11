Bireysel hesaplar sattı, döviz mevduatları 2,3 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 232 milyar 676,3 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 5 Mart ile sona eren haftada

230 milyar 424,3 milyon dolara geldi.

Son haftadaki düşüşte gerçek kişi yani hanehalkının satışları etkili oldu. Hanehalkının döviz mevduat hesapları son haftada 1,8 milyar dolar düşüşle 148 milyar 745 milyon dolardan 146 milyar 935 milyon dolara geriledi. Aynı haftada tüzel hesaplar ise 83 milyar 930 milyon dolardan 83 milyar 448 milyon dolara indi.