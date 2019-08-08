Bireysel yatırımcı dövizini korudu

08 Ağustos 2019

Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 2 Ağustos ile biten haftada tarihi zirveden 942 milyon dolar azalışla 185.7 milyar dolara geriledi.

Geçen hafta yurtiçi yerleşiklerden bireyseller döviz varlıklarını korumayı tercih ederken, toplamda yaşanan yaklaşık 1 milyar dolar tutarındaki düşüşün tamamı ise kurumlardan geldi.

TCMB verilerine göre 2 Ağustos ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden fonları 62.1 milyon dolar artışla 116.5 milyar dolar olurken; kurumların ise 1 milyar dolar azalışla 69.17 milyar dolara geriledi.



Yurtiçi yerleşik bireylerin yabancı para mevduatları yerel seçimlerin hemen öncesindeki haftaya kadar altı aylık süreçte aralıksız her hafta artış gösterdi. 31 Mart yerel seçimlerinden önce en son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller, yerel seçimlere kadar takip eden 26 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırdılar.

TCMB verilerine göre 5 Ekim 2018 haftasında 89.8 milyar dolar olan bireysellerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları aralıksız artışın yaşandığı 6 aylıkta 20 milyar dolara yakın yükseliş gösterdikten sonra bugüne kadar da kademeli artışını sürdürdü. 5 Ekim 2018'den bugün açıklanan 2 Ağustos'a kadar bireysellerin YP mevduatlarını 27 milyar dolar artırmış oldu.

Bu artışın ana nedenleri olarak geçen yılın Ağustos ayında yaşanan kur şokunda bireysel yatırımcıların kâr amaçlı bozdurduğu 8 milyar doları yerine koyma eğilimi ile beklentiler nedeniyle birikimleri döviz cinsinden tutma alışkanlığının etkili olduğu belirtiliyor.

Analistlere göre bireysel yatırımcının kendini korumaya alma güdüsünün yanı sıra, kurda daha fazla yükseliş olacağı beklentisi de döviz talebini artırıyor.

Son dönemde TL'de sert değer kazançları yaşanmasının ardından tarihi zirvedeki döviz mevduatlarının bir kısmının TL'ye dönüp dönmeyeceği piyasa yakından takip ediliyor. Geçen hafta itibarıyla bireysellerin TL'ye geçmeyi henüz tercih etmediği görülüyor.

Bankacılık sektöründeki mevduatlara bakıldığında döviz cinsi mevduatların tüm mevduatlara oranı ise yüzde 50'nin üzerinde kalmayı sürdürüyor.