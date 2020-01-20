Birikmiş ihtiyat akçesinin tamamı kâra katılarak dağıtılacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurulu toplandı. 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi karından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması kabul edildi.
Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurul, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın başkanlığında toplandı.
Olağanüstü Genel 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi karından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması kabul edildi.
Bankanın son yıl kârından ayrılan hariç, birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kâra katılarak dağıtılması kabul edildi.