Birinci çeyrek bilançoları beklentilerle uyumlu geliyor

06 Mayıs 2020

Şebnem TURHAN - Selçuk ALTUN

Borsa İstanbul'da işlem gören şirket ve bankaların 2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçları gelmeye devam ediyor.

Koronavirüsün Türkiye'de etkisi mart ayının ikinci yarısından itibaren ciddi oranda hissedilmeye başlandı. O nedenle ilk çeyrek bilançolarında virüsün sadece izleri belli oldu diyebiliriz. Çünkü alınan tedbirler sonucunda faaliyetlerin durdurulması gibi gelişmeler genelde martın son haftası itibariyle başladı.

İlk çeyrek itibariyle genel beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleşen bilançolar, şirket kârlılıklarında bir miktar düşüş yaşandığını gösterdi.

Salgının etkisi ikinci çeyrek bilançolarda kendini gösterecek

Koronaviürüsün yarattığı tahribatın boyutları ikinci çeyrek bilançolarında bariz bir şekilde ortaya çıkacak. İlk çeyrekte pek bir etkisi görülmeyen koronavirüsün ikinci çeyrekte büyük bir darbe vuracağını artık hemen herkes konuşuyor. Asıl merak edilen ise 3 ve 4'üncü çeyrekte toparlanmanın olup olmayacağı konusu.

Bununla ilgili de iki senaryo konuşuluyor. Virüsle ilgili aşı ve tedavinin bulunması, genel kabul görmesi ve hayatın normale dönmesi halinde, ertelenen taleplerin devreye girmesi ile bu çeyreklerin hızlı bir toparlanma dönemi olabileceği düşünülüyor.

Ancak, virüste ikinci dalganın gelebileceği endişesi halen canlılığını koruyor. Olumsuz senaryo olarak ifade edilen bu riskin gerçekleşmesi, 3 ve 4'üncü çeyrekleri belirsiz bir noktaya taşıyabilir. Öte yandan, bir diğer olumsuzluk da ABD ve Çin arasında yeniden yaptırım savaşlarına geri dönülmesi. Bu konuda gündemdeki sıcaklığını koruyor.

BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN İLK ÇEYREK BİLANÇOSU

Otokar: Piyasanın 21 milyon TL net kar beklentisiyle uyumlu, 22 milyon TL net kar açıkladı. Analistler net kar rakamında zırhlı araçla satışlarının artan payının etkili olduğunu belirtiyor. Nitekim zırhlı araç satışlarının toplam gelirlerdeki payı geçen yıl ilk çeyrekteki yüzde 7’den yüzde 36’ya yükseldi.

Trakya Cam: Beklentilerin üzerinde 161 milyon TL net kar elde etti. Trakya Cam’ın satış gelirleri yıllık bazda yüzde 1 azalarak 1 milyar 519 milyon TL gerçekleşti. Düşüşün nedeni koronavirüs salgınından yüzde 18 hacmi daralması ve Türkiye’den yapılan ihracatta yıllık bazda yüzde 48’lik gerileme ön plana çıktı.

Anadolu Cam: Yıllık bazda yüzde 14 artış ile beklentilerin üzerinde 116 milyon TL net kar açıkladı. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen net kur farkı gelirleri, net kar tarafında görülen sapmanın temel sebebi oldu. Anadolu Camın satış gelirleri, yıllık bazda güçlü yüzde 43 artışla 1 milyar 112 milyon TL’ye yükseldi.

Soda Sanayii: Yıllık bazda yüzde 42 artışa işaret eden 403 milyon TL net kar açıkladı. İlk çeyrekte satış gelirleri, döviz sepetinin TL karşısında yıllık bazda yüzde 12,0 değer kazancı, cam elyaf iş kolunda, düşük bazın da etkisi ile yüzde 177’lik ciro artışı ve soda külü satış hacminde yıllık bazda yüzde 5 büyümeye bağlı olarak, yıllık bazda yüzde 24 artış ile 1 milyar 176 milyon TL gerçekleşti.

Şişe Cam: 442 milyon TL yıllık olarak yüzde 1 azalan net kar bildirdi. İlk çeyrekte konsolide satış gelirleri, beklentilere paralel, cam ambalaj ve kimyasallar iş kollarının güçlü ciro katkısı nedeni ile, yıllık bazda yüzde 18 artış ile 4.6 milyar TL’ye ulaştı. Analistler güçlü ilk çeyrek rakamlarının ikinci çeyrekte tekrar etmesinin çok olası olmadığını düşünüyor.

İş GYO: Beklentilere paralel 21 milyon TL zarar açıkladı. Şirket geçen senenin aynı döneminde 6 milyon TL zarar açıklamıştı. Yıllık bazda net zararda meydana gelen artışta operasyonel karlılıktaki düşüş ve net finansal giderlerdeki artış etkili oldu.

Yapı Kredi Bankası: Beklentilerden daha iyi bir kar rakamına ulaştı. Banka, 2020’nin ilk çeyreğinde 1 milyar 129 milyon solo net kar açıkladı. Analistlere göre yılın ilk diliminde güçlü seyreden trading gelirleri karlılığa katkı yaparken, net ücret ve komisyon gelirleri ise mevzuat değişikliğinin olumsuz etkilerini yansıtmaya başladı.

TSKB: 162 milyon lira solo net kar açıkladı. Karlılık bir önceki çeyreğe göre yüzde 6, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 geriledi. Analistlere göre ana faaliyet gelirleri güçlü görünümünü korurken bunda çeyrek bazında yüzde 8 büyüyerek 448 milyon liraya ulaşan net faiz gelirlerinin önemli bir rolü bulunuyor.

Aksigorta: 89 milyon lira net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı piyasa beklentisinin hafif altında geldi. Kasko ve zorunlu trafik segmentlerinde şirketin doğal pazar payı olan yüzde 9’un üzerine çıkılmasıyla brüt yazılan primler yıllık olarak yüzde 17 artış gösterdi.

Tofaş: Beklentilerin bir miktar altında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 7 artışla 346 milyon TL net kar açıkladı. Satış gelirleri beklentilerin üzerinde 4 milyar 447 milyon TL, FAVÖK ise beklentilerin üzerinde 599 milyon TL oldu.

Ereğli Demir Çelik: Beklentilerin altında 300 milyon TL net kar açıkladı. Beklentiler 434 milyon TL seviyesindeydi. Net kar bu sonuçla geçen yıl aynı döneme göre yüzde 70 düşüş gösterdi. Satış gelirleri ise beklentilere paralel yıllık yüzde 11 azalışla 6 milyar 378 milyon TL seviyesinde oldu.

Sasa Polyester: 70 milyon TL net kar açıkladı. Net kar geçen yıl aynı döneme göre yüzde 68 geriledi. Kardaki gerilemede en önemli etken finansman giderlerinin 53 milyon TL’den 266.7 milyon TL seviyesine yükselmesi etkili oldu. SASA vergi öncesi 132.3 milyon TL zarar açıkladı, 199.2 milyon TL vergi teşvik geliri ile net kar 70 milyon TL seviyesine yükseldi.

Türk Traktör: Piyasa beklentisinin üzerinde 84 milyon TL net kar elde etti. Piyasa beklentisi 77 milyon TL seviyesindeydi. Şirket geçen yıl ilk çeyrekte 7.6 milyon TL net kar açıklamıştı. Buna göre kar rakamında 10 kat gibi etkili bir artış var.

TAV Havalimanları: Beklentilerin üzerinde 376.6 milyon TL zarar açıkladı. Beklentiler 290 milyon TL zarar açıklayacağı yönündeydi. Zarardaki belirgin etkenler faaliyetleri durdurulan operasyonlar, kar marjlarındaki gerilemeye bağlı olarak FAVÖK’teki düşüş ve özsermaye yöntemi ile değerlenen yatırımlardan gelen düşük performanslar olarak öne çıktı.

Garanti Bankası: İlk çeyrek karı beklentilerden yüksek gelen karşılık giderleri nedeniyle beklentilerin altında. İlk çeyrekte 1 milyar 631 milyon lira solo net kar açıkladı. Açıklanan kar rakamı piyasa beklentisinin yaklaşık yüzde 12 altında gerçekleşti.

Anadolu Sigorta: 150 milyon lira solo net kar elde etti. Şirketin öz kaynak karlılığı yüzde 29’a ulaşırken geçen yıl bu seviye yüzde 3 seviyesindeydi. Yüzde 104 seviyesine gerileyen kombine oranlarında trafik segmentlerinden gelen ve özellikle mart ayının ikinci yarısında virüs nedeniyle düşen aktiviteye bağlı olarak çok azalan hasar frekanslarının da etkisi olduğunu belirtiliyor.

Anadolu Hayat: 125 milyon lira net kar rakamı açıkladı. Açıklanan kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 bir önceki çeyrek seviyesine göre ise yüzde 3 artmış durumda. Şirketin çeyrekte elde ettiği öz kaynak karlılık rakamı yüzde 43 düzeyinde.

Turkcell: Beklentilerin üzerinde yıllık bazda yüzde 29 düşüşe karşılık gelen 873 milyon lira net kar açıkladı. Analistler 2019 ilk çeyrek rakamının 772 milyon liralık tek seferlik iştirak satış geliri içerdiğinden bu yılın ilk çeyreği ile tam karşılaştırılabilir olmadığına dikkat çekiyor. Tek seferlik gelir çıkarıldığında net karda artış yıllık başta yüzde 93 artış gösterdi.

Bizim Toptan: 3.8 milyon TL net kar açıkladı. Operasyonel kardaki düşüş net karın beklentilerin altında kalmasının ardındaki temel nedeni olarak öne çıktı. Her ne kadar sigara ve şeker (satışların %23’ünü oluşturuyor) satışlarında yüzde 13 daralma olsa da yüzde 28 artış gösteren güçlü ana kategori büyümesi sayesinde şirketin gelirleri yüzde 15 artış göstererek 1.18 milyar TL’ye ulaştı.

Akbank: Piyasa beklentisine paralel 1.31 milyar TL net kar açıkladı. Bankanın ilk çeyrekte ticari kredilerdeki daralma nedeniyle toplam kredi büyümesi yüzde 2,8 ile sektör ortalamasının altında gerçekleşti. Aynı dönemde banka TL öncülüğünde yüzde 10,6 oranında güçlü mevduat büyümesi elde etti.

Brisa: 1 milyar TL olan beklentilerin yüzde 3,3 altında 976 milyon TL ciroya ulaşırken FAVÖK beklentilerin yüzde 15,8 üzerinde 213 milyon TL, net kâr beklentilerin yüzde 11,8 üzerinde 76 milyon TL oldu. Satışlar bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 25,9 arterken FAVÖK yüzde 69 yükseliş gösterdi. Şirket 2019 yılının ilk çeyreğinde 2.7 milyon TL zarar açıklamıştı.

Ford Otosan: Yılın ilk çeyreğinde 629 milyon TL net kâr açıkladı. Gerçekleşen kâr rakamı önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31,7 oranında artış gösterdi. Şirket, yılın ilk çeyreğinde yurt içi satış adetlerindeki artış, güçlü seyreden satış sonrası ve yedek parça faaliyetleri ve maliyet azaltıcı önlemler & etkin gider yönetiminin de etkisiyle beklentilerin ötesinde kar rakamı gerçekleştirdi. FAVÖK marjı önceki yılın aynı dönemine göre, 1.2 puan artış göstererek yüzde 9.6’ya ulaştı.

Kordsa: İlk çeyrekte beklentilerin hafif 59 milyon TL net kar elde ettiğini duyurdu, geçen yılın aynı döneminde ise şirket; 93 milyon TL net kar elde etmişti. Şirketin net karı yıllık bazda yüzde 36,6 oranında azaldı. Şirketin ilk çeyrek satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 oranında azalarak 1,20 milyar TL olarak gerçekleşti. FAVÖK rakamı ise 153 milyon TL olarak gerçekleşirken FAVÖK marjı ise yıllık bazda 2,8 puan daralarak %12,8 oldu.

Ülker: İlk çeyrek için 98.3 milyon TL zarar açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde, 365.5 milyon TL net kar açıklamıştı. Net satışlar 2,376 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde yüzde 22 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, yüzde 8 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı yüzde 17 oldu. Şirket, 415 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde yüzde 26 artış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 47 baz puan artarak yüzde 17.5 oldu. Şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 244 baz puan arttı ve yüzde 30.1 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri ise yıllık bazda yüzde 38 yükseldi.

İş Yatırım: 113 milyon TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, çeyreksel bazda yüzde 23 ve yıllık bazda yüzde 25 artışı ifade ediyor. Şirketin gelirleri çeyreksel bazda yatay kalmasına rağmeni azalan net finansal giderler net kardaki kuvvetli büyümeyi sağlayan ana faktör oldu. Özkaynak karlılığı ise yüzde 41 olarak gerçekleşti.

Hektaş: İlk çeyrek sonuçlarına göre 67.6 milyon TL net kar elde etti. Bu rakam, yıllık bazda yatay kalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde yüzde 94 arttı. Net satışlar 270 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde yüzde 4 arttı. Şirket, ilk çeyrekte 78 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde yüzde 26 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1159 baz puan azalarak yüzde 28.8 oldu.

Afyon Çimento: Birinci çeyrekte 12 milyon TL zarar açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde de, 14.5 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 44 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde yüzde 63 büyüdü. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD Doları bazında, yüzde 84 artış kaydetti ve net satışlardaki payı yüzde 56 oldu. Şirket, 5 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde yüzde 382 yükseldi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 809 baz puan artarak yüzde 12.2 oldu.

Çemtaş: 15.5 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde yüzde 23 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde yüzde 7 arttı. Net satışlar 180 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde yüzde 10 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD Doları bazında, yüzde 3 azalış kaydetti ve net satışlardaki payı yüzde 39 oldu. Şirket, 11 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde yüzde 32 azalış gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 388 baz puan azalarak yüzde 6.4 oldu.

Akçansa: İlk çeyrekte 24,7 milyon TL net zarar açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde 19,7 milyon TL net kar elde etmişti. Şirket, net olarak 7,1 milyon TL tutarında esas faaliyetlerden diğer gider kaydetti. Satış gelirleri yıllık bazda %5,5 oranında daralarak 385 milyon TL olarak gerçekleşti. 2020 yılının ilk çeyreğinde; yurt içi satış gelirleri yıllık bazda %16,0 oranında azalarak 208,3 milyon TL seviyesine geriledi. Yurt dışı satış gelirleri ise %10,6 oranında artarak 169,9 milyon TL seviyesine çıktı. Akçansa, birinci çeyrekte 15,4 milyon TL FAVÖK elde ederken, FAVÖK marjı yıllık bazda 3,5 puan daralarak %4,0 olarak gerçekleşti.

Coca Cola İçecek: Konsolide 127 milyon TL net kar açıkladı. Net karlılıktaki artış; kur farkı gelirlerindeki artış sayesinde düşük finansman giderleri elde edilmesi ve yüksek brüt karlılıktan kaynaklı olarak gerçekleşen güçlü faaliyet karından kaynaklandı. Şirketin operasyonel tarafta ise net satış gelirleri ve FAVÖK rakamı, beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. Konsolide net satış gelirleri; yıllık bazda %20,6’lık artışla 2.622 milyon TL seviyesinde gelirken, konsolide FAVÖK rakamı ise 388 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Çimsa: Birinci çeyrekte 8,2 milyon TL net zarar açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde 18,2 milyon TL net kar elde etmişti. Şirket, net olarak 28,4 milyon TL tutarında esas faaliyetlerden diğer gelir kaydederken, 76,9 milyon TL tutarında da net finansman gideri kaydetti. Yılın ilk çeyreğinde satış gelirleri yıllık bazda %22,5 oranında artışla 411,7 milyon TL olarak gerçekleşti.Yurt içi satış gelirleri yıllık bazda %20,2 oranında artarak 184,6 milyon TL seviyesine çıkarken, yurt dışı satış gelirleri de %26,4 oranında artarak 306,1 milyon TL seviyesine çıktı. Şirket, bu çeyrekte 46,8 milyon TL FAVÖK elde ederken FAVÖK marjı yıllık bazda 8 puan daralarak %11,4 olarak gerçekleşti

Enerjisa: Yılın ilk çeyreğinde 341 milyon TL net kar elde ettiğini duyurdu. Geçen yılın aynı döneminde ise 297 milyon TL net kar elde etmişti. Böylelikle net kar yıllık bazda %14,7 oranında artış göstermiş oldu. Şirketin ilk çeyrek satış gelirleri rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %28,9 oranında artışla 5,78 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirketin açıklamış olduğu FAVÖK rakamı ise 1,06 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı ise yıllık bazda 1,2 puan daralarak %18,3 olarak gerçekleşti.

Tekfen Holding: Tekfen Holding yılın ilk çeyreğinde 47 milyon TL net kar açıkladı. Geçen senenin aynı döneminde açıklanan kar rakamı ise 782 mn TL seviyesindeydi. 2019 ilk çeyreğinde taahhüt müşterilerden alınan ek ödemeler satış gelirlerine 622 milyon TL, FAVÖK’e 579 TL milyon ve net kara ise 450 milyon TL pozitif katkı sağlamıştı. Bu nedenle yüksek bir baz mevcut. Konsolide net satışlar 3.02 milyar TL olarak gerçekleşti. FAVÖK ise 103 milyon TL oldu. FAVÖK marjı geçen sene aynı dönemki %20.5 seviyesinden %3.4 seviyesine geriledi. Marjlardaki düşüş taahhüt projelerinden yazılan zararlardan kaynaklandı. Diğer yanda, gübre ve terminal faaliyetleri güçlü operasyonel performans gösterdi. İlk çeyrek finansalları ardından, şirket 2020 yılı beklentilerinde aşağı yönlü revizyon gerçekleştirdi. En büyük değişiklik taahüt segmenti beklentilerinde yapıldı. Şirket taahüt segmenti FAVÖK marjı beklentisini %9.5’ten %3.7’ye çekti. Şirket gübre segmenti beklentilerini (TL bazında) sabit tutu.