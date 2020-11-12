"Birleşik Krallık büyüme verisi eski haber"

ING gelişmiş piyasalar stratejisti James Smith, "Her ne kadar açıklanan rakam Avrupa'daki birçok ülkeden daha yüksek olsa da henüz alınan tedbirlerin yansıması görünmüyor" yorumu yaptı.

Birleşik Krallık'ta henüz yeni karantina tedbirleri alınmadan eylül ayındaki verilerin sorunlara işaret ettiğini ifade eden stratejist, "Alınan tedbirler ekim ayında GSYH'da ılımlı bir gerilemeye neden olacak, kasımda ise yavaşlama derinleşecektir" dedi.

ING, Birleşik Krallık ekonomisinin sürecin sonunda kriz öncesi seviyenin yüzde 15 kadar gerisinde olacağını tahmin ediyor.