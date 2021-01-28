Birleşik Ödeme PaySafe'le ödüllendirildi

Geliştirdikleri PaySafe sistemiyle birçok alanda ödüller aldıklarını dile getiren Birleşik Ödeme CEO’su İlker Sözdinler, “2020 yılında finansal IoT teknolojileri ile geliştirdiğimiz ve kurumların nakit yönetimini dijitalleştiren inovatif online akıllı kasa çözümümüz PaySafe ile aldığımız bütün ödüller bizim için oldukça değerliç.” dedi.

PaySafe çözümü kapsamında, firmaların ilgili lokasyonlarında şubede biriken nakit para, personel tarafından PaySafe’ler içine koyulduğu anda, 7 gün 24 saat farketmeksizin, kasanın doluluğu paralelinde ilgili tutar algılanıp firmanın istediği banka hesabına yansıtılıyor.

PaySafe ile Altın Sardis Ödülü Ürün ve Hizmet İnovasyonu kategorisinde birincilik aldıklarını aktaran Sözdinler, “2020 Fast Company Türkiye Fintech Awards İşlem Hacmi Büyüme Kategorisinde birincilik, Yeni Ürün/Hizmet Kategorisinde ikincilik, İşlem Hacmi kategorisinde üçüncülük ödülünün sahibi olduk. Bunların yanında Fast Company’nin gerçekleştirdiği Türkiye’nin En İnovatif 50 Şirketi Araştırması’nda yine PaySafe ürünümüz bize 10 birincilik getirdi. En son PSM Awards yılın teknoloji sağlayıcı kategorisinden birincilik ile Altın PSM Ödülü’nü almaya hak kazandık. Kurumsal Girişimcilik Ödülleri’nde, En Etkili Kurum & Girişim İşbirliği kategorisinde Birincilik Ödülü aldık.” şeklinde konuştu.

"Geçtiğimiz yıllar da ödülle geçti"

Geçmiş yıllarda Nöbetçi Transfer ürünleriyle de birçok ödülün sahibi olduklarını kaydeden Sözdinler, “Türkiye’nin ilk İnovasyon Geliştirme Programı olan İnovalig 2018 Ödülleri organizasyonunda ödül aldı.” dedi.

Sardis ödül töreninde, 2019 Ürün ve Hizmet İnovasyonu Bölümü’nde birinci seçilerek altın ödülün sahibi olduklarını da aktaran Sözdinler, “Aynı zamanda, Türkiye Altın Marka Ödülleri’nde, Yılın İnovasyon Ödülü’nü ve PSM Awards 2019 Ödül Töreni’nde FinTech kategorisinde En İnovatif Ürün olarak Altın PSM Ödülü’nü almaya hak kazandık.” ifadesini kullandı.