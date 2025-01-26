Birleşim Grup Enerji'nin halka arz süreci başlıyor

Birleşim Grup Enerji Yatırımları AŞ'nin halka arz sürecinde 28, 29 ve 30 Ocak tarihlerinde talep toplanacağı duyuruldu.

115,5 milyon TL'lik pay halka arz edilecek

Şirketin 500 milyon TL olan mevcut sermayesi, 577 milyon TL'ye çıkarılacak. Bu kapsamda oluşan 77 milyon TL nominal değerli paylar ile birlikte, mevcut ortaklardan Mesut Altan'a ait 19,25 milyon TL ve İdris Çakır'a ait 19,25 milyon TL olmak üzere toplam 115,5 milyon TL'lik pay halka arz edilecek.

Halka arz işlemleri, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin liderliğinde gerçekleştirilecek. 1 TL nominal değerli payların satış fiyatı 12,14 TL olarak belirlenirken, halka arzın toplam büyüklüğünün 1,4 milyar TL olması ve açıklık oranının %20,02 seviyesinde kalması planlanıyor.