Birleşim Mühendislik ilk işlem gününde 'tavan' yaptı

Türkiye’de inşaat sektöründe projelerin mekanik ve elektrik taahhütlerini yerine getirerek faaliyetlerini sürdüren Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma San. ve Tic. A.Ş.’nin halka arzı, 20 Ağustos 2021 Cuma günü Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen gong töreniyle tamamlandı. Birleşim Mühendislik’in, fiyatı 9,10 TL olarak belirlenen, ek satış ile birlikte 39.000.000 adet B Grubu payı, Borsa İstanbul Yıldız Pazarı’nda yüzde 38,24 halka açıklık oranı ile işlem görmek üzere halka arz oldu. Birleşim Mühendislik hisseleri, gong töreninin ardından BRLSM kodu ile Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

Şirketin hisseleri 9,10 TL'den başladığı Borsa İstanbul yolculuğunun ilk gününde tavan yaptı ve hisse fiyatları açılışın ardından 10,01 liraya tırmandı.

Birleşim Mühendislik’in halka arzına ilişkin talep toplama sürecinde toplam 35.734 yatırımcıdan talep geldi. Pay fiyatının 9,10 TL olarak belirlendiği halka arzda, halka arz büyüklüğünün 6,7 katı ile 2,02 milyar TL talep toplandı. Ek satış ile birlikte 39.000.000 adet B Grubu payın halka arzı ile 355 milyon TL halka arz büyüklüğü gerçekleşti..

Ergun: Bu sene halka arz sayısı 35 oldu

Gong töreninin ardından açılış konuşmasını yapan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun “Birleşim Mühendislik, Şirketlerin mekanik ve elektrik işini üstlenerek, ülkemizde ve yurtdışında geliştirilen önemli projelerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmektedir. Bu halka arzdan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Bu sene halka arza konu olan şirket sayısı 35 oldu. Halka arzların toplam tutarı yaklaşık 15 milyar TL. Geçen sene bu rakamlar, 8 şirket ile 1 milyar TL idi. Bu senenin ilk yarısında Bankacılık sektörünün karının 33 milyar TL olduğunu dikkate alırsak, 15 milyarlık halka arz tutarının büyüklüğünü daha iyi anlarız.

Şirketlerimize, yatırımlarını banka kredisi yerine halka arz ile finanse etmeleri çağrısında bulunuyoruz.Şirketlerimiz ülkemizin milli değerleridir. Şirketlerimiz, üretimle, yatırımla, istihdamla ve ihracatla ülkemizin büyümesine katkıda bulunmaktadır. Şirketlerimizi, öz sermayelerini güçlendirmeleri ve daha sürdürülebilir bir finansal yapıya kavuşabilmeleri için halka arza, Borsaya davet ediyorum.

Halka emek isteyen bir süreç. Arkasında önemli bir hazırlık süreci ve tüm paydaşların ciddi gayreti var: Aracı kurumu, bağımsız denetçisi, hukukçusu, değerlemecisi, danışmanları, en önemlisi şirket çalışanları ve bireysel yatırımcılar ile kurumsal yatırımcılar, ayrıca SPK ve Borsa çalışanları, diğer taraftan basının katkısı. Tüm paydaşların, çok önemli bir emeği var. Borsa İstanbul olarak, halka arzlara katkı veren tüm paydaşlarımza teşekkür ediyoruz.

Bu davetimize icabet eden Birleşim Mühendislik, halka arzında, yaklaşık 36 bin yatırımcıya yapılan 355 milyon TL değerinde satış ile başarılı bir halka arz gerçekleştirilmiştir. Bu halka arzda, emeği geçen herkese, Şirketimizin yönetici ve çalışanlarını, aracı kurumun yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Birleşim Mühendisliğe Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum” dedi.

Mesut Altan: Bireysel yatırımcıların tercihi olduk

Şirketin kuruluşundan bu yana belirledikleri tüm hedeflere, öngördükleri zamanda ulaşmayı başardıklarını ve yirminci yılda halka arz olmayı Birleşim Mühendislik’in kuruluşundan bu yana planladıklarını vurgulayan Birleşim Mühendislik Kurucu Ortağı Mesut Altan, gong töreninin ardından yaptığı konuşmasında halka arz ile ilgili şunları söyledi: “Birleşim Mühendislik’i bu noktaya taşıyan yolculuk, 20 yıl önce başladı. İki genç mühendis; ben ve ortağım İdris Çakır, bundan 20 yıl önce ortak bir hayal kurduk. Kendimize hedefler koyduk, detaylı planlar yaptık ve çalışmaya başladık. Türkiye’de inşaat sektörünün ‘ilk’ ve ‘en’leri arasında yer alan projelerin mekanik ve elektrik taahhütlerini yerine getirerek yapılara hayat verdik. İstanbul’un siluetini oluşturan Türkiye’nin en yüksek binalarının elektromekanik çözümlerini biz sağladık.

Bugün geldiğimiz noktada 20 yıl önce kurduğumuz hayalimiz gerçekleşti ve şirketimizin hisseleri halka arz oldu. Şu noktada altını çizmemiz gereken 2 önemli husus var. Bunlardan biri, halka arzın büyüklüğünün 6.7 kat talep almamız diğeri ise özellikle bireysel yatırımcılarımızın bizi tercih etmesi sermayenin tabana yayılmasında önemli bir başarı elde etmemizdir. Birleşim Mühendislik olarak bundan sonra da dijitalleşmeyle büyüyeceğiz. Verimliliğimizi artıran, hizmet kalitemizi yükselten her türlü teknolojiyi kullanmaya devam edecek hatta bu teknolojilerin gelişmesine katkı sağlayacağız. Gelecek hedeflerimizi de çok çalışarak, tek tek gerçekleştireceğiz” dedi.

Halka arza konsorsiyum lideri olarak aracılık eden QNB Finansinvest Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı İpek Hekimoğlu ise; “Mühendislik konusuna gönül vermiş, vizyon sahibi 2 değerli ortağın 20 yıl önce kurduğu ve Türkiye’de hepimizin bildiği birçok ikonik yapının hayat bulmasını sağlayan, nitelikli projelere imza atan, elektromekanik sektörünün önde gelen firması Birleşim Mühendislik’i sermaye piyasalarına kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Başarı ile tamamladığımız bu halka arz sürecinde gösterdikleri büyük özen ve bize verdikleri destek nedeni ile Birleşim Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mesut Altan’a ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın İdris Çakır’a huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum.

Birleşim Mühendislik halka arzına bireysel ve kurumsal yatırımcılar tarafından yoğun ilgi ve teveccüh gösterilmiştir. Birleşim Mühendislik’in ilklerine yakışır bir şekilde, bu halka arzda tahsisat gruplarının oluşturulmasında bir ilk uygulanmıştır. Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar dışında bireysel yatırımcılar talep ettikleri pay adedine göre Bireysel yatırımcılar ve Yüksek Başvurulu Yatırımcılar kategorileri bazında 2 ayrı tahsisat grubunda değerlendirilmiştir. Böylece Bireysel Yatırımcılar kategorisinde talepte bulunan 29,287 yatırımcının hepsi talepte bulunduğu kadar payı almaya hak kazanmıştır. Yüksek Başvurulu yatırımcılar kategorisinde tahsisatın 13 katından ve Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar kategorisinde de tahsisatın 12 katından fazla talep gelmiştir. QNB Finansinvest olarak Birleşim Mühendislik’i yatırımcılarla buluşturmanın heyecanını yaşıyor. Bu halka arzın ülkemize, sermaye piyasalarına, Birleşim Mühendislik ve yatırımcılarına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.