Birleşim Mühendislik'e 6,7 kat talep

Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma San. ve Tic. A.Ş. (Birleşim Mühendislik veya Şirket) paylarının halka arzı için talep toplama işlemleri 11-12-13 Ağustos 2021 tarihleri arasından tamamlandı. Halka arz edilen 33.000.000 TL nominal değerli payların 6,74 katına denk gelen 222.366.807 TL nominal değerli filtrelenmiş pay talebi geldi. Ek pay satışı dahil halka arz edilen toplam 39.000.000 TL nominal değerli pay ile birlikte toplam halka arz büyüklüğü 354.900.000 TL olarak gerçekleşti. Bireysel yatırımcıların 1000 adet altında gelen tüm talepleri karşılanırken, 29.287 yatırımcı talep ettiği kadar pay almaya hak kazandı, böylece Birleşim Mühendislik bireysel yatırımcılara önemli oranda satış yaparak sermayenin tabana yayılmasında önemli bir başarı elde etti.

Arz fiyatı 9,1 TL

Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma San. ve Tic. A.Ş. (Birleşim Mühendislik veya Şirket) paylarının halka arzı için talep toplama işlemleri 11-12-13 Ağustos 2021 tarihleri arasından tamamlandı. KAP’tan 16.08.2021 tarihi itibarıyla yapılan bildirime göre Birleşim Mühendislik paylarının mevcut halka arzında fiyat 9,10 TL olarak açıklanmış olup filtrelenmiş talep tutarı 2.023.537.943,70 TL olarak gerçekleşti.

Halka arz edilen 33.000.000 TL nominal değerli payların satışı ile beraber ek satışa sunulan Mesut Altan’a ait 3.000.000 TL nominal değerli payların ve İdris Çakır’a ait 3.000.000 TL nominal değerli payların da satışı gerçekleştirilmiş, halka arz edilen toplam pay adedi 39.000.000 TL oldu. Halka arzda toplam 35.734 yatırımcıdan halka arz edilen 33.000.000 TL nominal değerli payların 6,74 katına denk gelen 222.366.807 TL nominal değerli filtrelenmiş pay talebi geldi.

Nihai halka arz dağılımda Bireysel Yatırımcılara dağıtılması planlanan 9.145.402 TL nominal değerli pay Yüksek Başvurulu Yatırımcılar kategorisine dağıtıldı. Ek pay satışının yüzde 47,50’sine dek gelen 2.850.000 TL nominal değerli pay Yüksek Başvurulu Yatırımcılar’a; ek pay satışının yüzde 52,50’sine denk gelen 3.150.000 TL nominal değerli pay ise Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara dağıtıldı.

Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda yer alıyor:

Şirket’in paylarının halka arzından satışa sunulan ek satış dahil 39.000.000 TL nominal değerli payların yüzde 5’inden fazlasını alan gerçek veya tüzel kişi bulunmuyor. Toplam halka arzın ek satışla birlikte yüzde 75’i Bireysel Yatırımcılar ve Yüksek Başvurulu Yatırımcılara tahsis edilirken yüzde 25’i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildi.

Bireysel yatırımcıların 1000 adet altında gelen tüm talepleri karşılandı. 29.287 yatırımcı talep ettiği kadar pay almaya hak kazandı, böylece Birleşim Mühendislik bireysel yatırımcılara önemli oranda satış yaparak sermayenin tabana yayılmasında önemli bir başarı elde etti.

Altan: Büyük bir başarı olarak görüyoruz

Birleşim Mühendislik Kurucu Ortağı Mesut Altan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: “20 yıllık hayalimizin adım adım gerçekleştiğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 11-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen talep toplama döneminde, yatırımcının bize inancını ve güvenini yakından deneyimledik. Halka arz için belirlenen hisselerin 6,74 katı talep almak bizleri gerçekten sevindirdi. Bu arada bireysel yatırımcılar tarafından gelen talepleri de karşılamış olmak ayrı bir sevinç vesilesi. Bu satışla sermayenin tabana yayılmasını da büyük bir başarı olarak görüyoruz. Bize inanan yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Birleşim Mühendislik 354.900.000 TL halka arz büyüklüğü ile Borsa İstanbul A.Ş.’nin en büyük paylarının işlem gördüğü Yıldız Pazar’da 20 Ağustos itibarıyla işlem görmeye başlayacak.