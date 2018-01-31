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Birleşme ve satın almalarda 'ocak ateşi'

Tüm dünyada şirket birleşme ve satın alımlarında 2000’den beri en hızlı süreç yaşanıyor. 2018’in ocak ayında yaklaşık 308 milyar dolarlık birleşme ve satın ama işlemi gerçekleşti.

Birleşme ve satın almalarda 'ocak ateşi'
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Aydın ŞAHİNALP

Küresel satın alma ve birleşmeler hız kesmiyor. Global bazda satın alma ve birleşmeler ocak ayında toplam 308 milyar dolarlık hacime ulaşarak 2000’lerin başındaki dotcom patlamasından bu yana en hızlı yeni yıl başlangıcına imza attı. Danışmanlık ve araştırma şirketi Dealogic verilerinden derlenen verilere göre ocak ayı tüm dünyada satın alma ve birleşmeler açısından son 18 yılın en yoğun ocak ayına sahne oldu.

Financial Times’ta yer alan habere göre pazarlıklar arasında Dominion Energy’nin ABD elektrik şirketi Scana’yı 14.6 milyar dolarlık devralması, Fransız ilaç üreticisi Sanofi’nin biyoteknoloji şirketi Bioverativ’i 11.4 milyar dolar karşılığında satın alması ve Bacardi’nin Patrón tekilasını üreten şirketi 5.1 milyar dolar tutarındaki devralması yer alıyor.

Vergi indirimi pazarlıkları artırdı

Sıkı pazarlıkları yürüten üst düzey şirket yöneticileri ve müzakere temsilcileri, anlaşmalardaki yoğunluğun ABD vergi reformu tarafından desteklendiğini belirtiyor. Başkan Donald Trump ve ekonomik kurmayları ABD’de kurumlar vergisi oranını yüzde 21’e düşürmesi ve Amerikan şirketlerin ihtiyacı olan dövizi düşük faizden temin etmesine izin vermesinin şirket evlilik ve satın almalarında patlamaya yol açtığı belirtiliyor.

Konuya ilişkin Financial Times’a konuşan JPMorgan Chase’deki birleşme ve satın alma departmanı başkan yardımcısı Chris Ventresca, “Genelde ocak ayı şirket birleşme ve devirleri açısından aylarca süren görüşmelerin başladığı ay iken, vergi reformu alıcılara anlaşmanın sonlanması için gerekli bedeli ödemek için ek bir güven verdi. Ülkeye geri dönen denizaşırı sermayeye sağlanan büyük kolaylıklar satın alımın finansman maliyetini düşürüp riskleri minimalize etti” diye görüş bildiriyor.

Birleşik Krallık da satın alım ve birleşme faaliyetleri açısından hareketliydi. İngiltere’de etkinlik de arttı. Yatırım şirketi Melrose Industries, havacılık ve otomotiv mühendisliği grubu GKN için 7,4 milyar sterlini gözden çıkarıp teklif verdi. Etkinlik ve iş dünyası bilgi grubu Informa rakibi UBM’i bünyesine katmak için 4.3 milyar sterlin karşılığında satın almaya karar verdi.

Uzmanlara göre şirket birleşme satın alımları yakın vadede fren yapmayabilir. Zira bünyesinde 900 avukat bulunan New York merkezli uluslararası hukuk firması Paul Weiss’in kıdemli avukatı olan Scott Barshay, “Satın alma ve birleşmeler açısından piyasalar şu anda çok hareketli durumda” diyor.

İçecek sektöründe tarihi satın alma

Münzevi Reimann ailesinin sahibi olduğu Lüksemburg merkezli Alman JAB Holding adlı şirket, ABD’li meşrubat devi Dr Pepper Snapple’ı satın almak için 18.7 milyar dolar nakit ödemeyi kabul etti. Anlaşma, küresel birleşme ve devirlerde yaşanan hızlı tırmanışın son hamlesi oldu. Bu dev evlilikle birlikte yıllık kazancı 11 milyar doları bulan bir ABD içecek devi ortaya çıkacak. Analistler, anlaşmanın piyasa değeri yaklaşık 33 milyar dolar ve net borcu 16.6 milyar dolara ulaşan bir şirketle sonuçlanacağını tahmin ediyor. Dünya içecek sektöründeki en büyük satın almaya imza atan JAB Holdin’in Dr Pepper Snapple’ı kahve üreticisi Keurig Green Mountain şirketi ile birleştireceği belirtiliyor. Keurig’i yöneten Bob Gamgort’ın yeni grubun genel müdürü olarak kalacağı duyuruldu. Keurig Green Mountain’ın Mali İşler Müdürü (CFO) ise bir Türk. Ozan Dökmecioğlu 2016 Mayısından beri Keurig Green Mountain’ın CFO koltuğundaki görevini sürdürecek. Reimann ailesi, son yıllarda Keurig, Panera Bread, Krispy Kreme ve Peet’s Coffee gibi kahve ile bağlantılı Amerikalı şirketleri agresif biçimde satın alarak bünyesine katmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. JAB Holding, Dr Pepper, Snapple, A & W kök birası ve Sunkist gibi şekerli içecekleriyle bilinen Texas merkezli grubu satın alarak, dağıtım ağını güçlendirmeyi ve tüketicilerin gün boyunca sevdiği bir ürün paketi oluşturmaya çalıştığı belirtiliyor.
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