Birleşme ve satın almalarda 'ocak ateşi'

Aydın ŞAHİNALP

Küresel satın alma ve birleşmeler hız kesmiyor. Global bazda satın alma ve birleşmeler ocak ayında toplam 308 milyar dolarlık hacime ulaşarak 2000’lerin başındaki dotcom patlamasından bu yana en hızlı yeni yıl başlangıcına imza attı. Danışmanlık ve araştırma şirketi Dealogic verilerinden derlenen verilere göre ocak ayı tüm dünyada satın alma ve birleşmeler açısından son 18 yılın en yoğun ocak ayına sahne oldu.

Financial Times’ta yer alan habere göre pazarlıklar arasında Dominion Energy’nin ABD elektrik şirketi Scana’yı 14.6 milyar dolarlık devralması, Fransız ilaç üreticisi Sanofi’nin biyoteknoloji şirketi Bioverativ’i 11.4 milyar dolar karşılığında satın alması ve Bacardi’nin Patrón tekilasını üreten şirketi 5.1 milyar dolar tutarındaki devralması yer alıyor.

Sıkı pazarlıkları yürüten üst düzey şirket yöneticileri ve müzakere temsilcileri, anlaşmalardaki yoğunluğun ABD vergi reformu tarafından desteklendiğini belirtiyor. Başkan Donald Trump ve ekonomik kurmayları ABD’de kurumlar vergisi oranını yüzde 21’e düşürmesi ve Amerikan şirketlerin ihtiyacı olan dövizi düşük faizden temin etmesine izin vermesinin şirket evlilik ve satın almalarında patlamaya yol açtığı belirtiliyor.

Konuya ilişkin Financial Times’a konuşan JPMorgan Chase’deki birleşme ve satın alma departmanı başkan yardımcısı Chris Ventresca, “Genelde ocak ayı şirket birleşme ve devirleri açısından aylarca süren görüşmelerin başladığı ay iken, vergi reformu alıcılara anlaşmanın sonlanması için gerekli bedeli ödemek için ek bir güven verdi. Ülkeye geri dönen denizaşırı sermayeye sağlanan büyük kolaylıklar satın alımın finansman maliyetini düşürüp riskleri minimalize etti” diye görüş bildiriyor.

Birleşik Krallık da satın alım ve birleşme faaliyetleri açısından hareketliydi. İngiltere’de etkinlik de arttı. Yatırım şirketi Melrose Industries, havacılık ve otomotiv mühendisliği grubu GKN için 7,4 milyar sterlini gözden çıkarıp teklif verdi. Etkinlik ve iş dünyası bilgi grubu Informa rakibi UBM’i bünyesine katmak için 4.3 milyar sterlin karşılığında satın almaya karar verdi.