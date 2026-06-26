Birlik Mensucat pay devri ve toptan satış işlemi tamamlandı

Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. (BRMEN) hisselerinde beklenen pay devri işlemi bugün resmiyet kazandı. Şirketin ödenmiş sermayesinde Yaşar Küçükçalık ve Zeynep Holding Yatırım A.Ş. uhdesinde bulunan payların satışı piyasa kapalıyken gerçekleşti. Toplam yüzde 35,09 oranındaki payların devri için taraflar arasındaki son aşama olan kapanış işlemleri bitti. Bu hamle ile birlikte Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören tekstil şirketinin kurumsal ortaklık yapısında çok önemli bir değişim meydana geldi.

Devre konu olan payların toplam nominal değeri 31 milyon 319 bin 242 TL olarak açıklandı. Satın alan taraflar arasında Türkiye'nin önde gelen alternatif yatırım fonu yöneticilerinden Re Pie Portföy Yönetimi A.Ş. ile Re Pie Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. yer aldı. İşleme katılan diğer önemli yatırımcı ise Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. oldu. Taraflar 19 Haziran 2026 tarihinde imzaladıkları pay devir sözleşmesinin yasal gereklerini bugün itibarıyla eksiksiz biçimde yerine getirdi.

Devir bedeli ve ödeme detayları netleşti

Hisse devir sözleşmesinde belirlenen satın alma bedeli nakit olarak ilgili tarafların hesaplarına ödendi. Alıcı kurumlar, hisseler için toplam 6 milyon ABD Doları ve 25 milyon Türk Lirası tutarında karma bir döviz ve lira ödeme planı uyguladı. Bu tutarın Türk Lirası karşılığı toplam 302 milyon 230 bin 685,3 Türk Lirası olarak hesaplandı ve transfer edildi. Nominal değeri 1 TL olan her bir Birlik Mensucat payı için nihai işlem fiyatı 9,65 Türk Lirası seviyesinde oluştu.

Satış işlemi A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla toptan alış satış işlemleri pazarı üzerinden yapıldı. Borsa İstanbul kuralları gereği toptan alış satış işlemleri, önceden belirlenmiş alıcı ve satıcılar arasında büyük hacimli payların güvenli şekilde el değiştirmesini sağladı. Kurumsal yatırımcıların şirkete gösterdiği bu ilgi, pazarın genel dinamikleri açısından oldukça önemli bir hacim yarattı. İşlem sonrası ilgili paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemi üzerinden alıcı fonların ve ortaklıkların hesaplarına hızlıca aktarıldı.

Yeni ortaklık yapısı ve Birlik Mensucat pay dağılımı

Tamamlanan toptan satış işleminin ardından Birlik Mensucat ortaklık yapısındaki yeni oranlar yatırımcılarla paylaşıldı. Re Pie Portföy Yönetimi A.Ş. ve özel portföy yönetimi hizmeti verilen müşterileri, şirketin yüzde 19 oranındaki payının tek sahibi oldu. Bu yatırımcı grubunun elindeki hisselerin toplam nominal değeri 16 milyon 954 bin 957 TL seviyesine ulaştı. Böylelikle fon yönetim şirketi, devredilen paylar içinde en büyük payı alarak şirketteki en büyük kurumsal alıcı konumuna yerleşti.

İşlemde yer alan Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., yüzde 10,73 oranında pay alarak ikinci büyük kurumsal ortak sıfatını kazandı. Şirketin edindiği Birlik Mensucat paylarının nominal değeri 9 milyon 576 bin 190 TL olarak gerçekleşti. Grubun diğer şirketi Re Pie Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ise yüzde 5,36 oranında pay portföyüne kattı. Bu şirketin satın aldığı hisse tutarı ise 4 milyon 788 bin 95 TL nominal değere denk geldi.

Yönetim kontrolü ve çağrı yükümlülüğü durumu

Sermaye piyasası mevzuatı açısından büyük önem taşıyan yönetim kontrolü konusu da kurumun açıklamasıyla netliğe kavuştu. Gerçekleşen yüksek hacimli devir işlemi, şirketin yönetim kontrolünde herhangi bir fiili değişikliğe yol açmadı. Satışa konu olan yüzde 35,09 oranındaki payların, mevcut yönetim kurulunu tek başına değiştirme imtiyazı bulunmadığı bildirildi. Bu sebeple Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri gereğince alıcılara ekstra bir yasal zorunluluk yansımadı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği hükümleri bu devir işleminde devreye girmedi. Dolayısıyla alıcı kurumlar için diğer küçük yatırımcılara yönelik zorunlu pay alım teklifi yapma yükümlülüğü doğmadı. Birlik Mensucat hisselerinde yaşanan bu büyük hacimli kurumsal el değiştirme, şirketin piyasa değerlemesi üzerinde güçlü bir temel referans noktası oluşturdu. Kurumsal fonların devir için belirlediği 9,65 TL'lik işlem fiyatı, hissenin işlem gördüğü pazardaki teknik seviyeleri ve aylık genel fiyatlama trendini önümüzdeki süreçte doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor.