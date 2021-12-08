BİST 100, 2.000 puanı geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 artışla 1.997,15 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,11 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 1.997,15 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Açılışın ardından devam eden alımlarla birlikte 2.000 puan sınırı da aşıldı. Saat 10.10 itibariyle BİST 100 Endeksi tarihi seviyelerini 2.006 puana kadar çıkardı.

3 aylık artış yüzde 40'ı aştı

BİST 100, yükseliş trendinin başlangıcı olan 18 Eylül'den bu yana 37 işlem gününü 34'ün de yükselmişti. 18 Eylül'den bugüne BİST 100 Endeksindeki yükseliş ise yaklaşık yüzde 42 düzeyinde.

BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre yüzde 2,78 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.981,04 puana taşımıştı.

Açılışta hangi eneksler değerlendi?

Bankacılık endeksi yüzde 0,58 ve holding endeksi yüzde 1,44 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile orman, kağıt, basım, tek kaybettiren yüzde 0,61 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel bazda risk iştahının arttığını söyledi.

Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.000 ve 2.040 seviyelerinin direnç, 1.920 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.