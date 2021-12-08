BİST 100, 2.000 puanın üzerini gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 artışla 1.997,15 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,11 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 1.997,15 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Açılışın ardından devam eden alımlarla birlikte 2.000 puan sınırı da aşıldı. Saat 10.10 itibariyle BİST 100 Endeksi tarihi seviyelerini 2.006 puana kadar çıkardı.

Zirveyi gördükten sonra yeniden 2.000 puanın altına inen BİST 100'de, 1.985-1.990 puan aralığında yaklaşık yüzde 0,4 civarı primle işlemler devam ediyor.

3 aylık artış yüzde 40'ı aştı

BİST 100, yükseliş trendinin başlangıcı olan 18 Eylül'den bu yana 37 işlem gününü 34'ün de yükselmişti. 18 Eylül'den bugüne BİST 100 Endeksindeki yükseliş ise yaklaşık yüzde 42 düzeyinde.

BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre yüzde 2,78 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.981,04 puana taşımıştı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.000 ve 2.040 seviyelerinin direnç, 1.920 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.