BİST 100, 3 ay sonra 1.200 puanı aştı

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Küresel piyasalardaki pozitif seyir ve Merkez Bankası'nın önümüzdeki perşembe günkü PPK toplantısında faiz artışına gidileceği beklentisi hisse senetlerine alım getirdi. Açılıştan itibaren kademeli olarak yükselişini sürdüren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk bölümünde 1.200 puanın üzerine çıktı. 3 ay sonra ilk kez 1.200 puanı aşmış oldu. BİST 100 son olarak 27 Temmuz'da 1.200 puanı görmüştü.

Borsa İstanbul neden yükseliyor?

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 14.20 itibarıyla önceki kapanışa yüzde 0,95 artışla 1.204 seviyesine ulaştı. Analistler, TCMB'den faiz artırım beklentisi fiyatlandığına işaret ederken normalleşme adımı, artı reel getiriye doğru yönelim ve enflasyonla mücadelede proaktif hamlelerin devamına ilişkin beklentiler BİST 100'ü yukarı taşıyor..

Bankacılık ve yatırım ortaklıkları dikkat çekiyor

Bugün yaşanan yükselişte menkul kıymet ortaklığı ile bankacılık endekslerinin performansı dikkat çekiyor. Saat 14:25 itibarıyla menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi yüzde 5,6 civarı artışla BİST 100 Endeksi'ndeki yükselişe öncülük ediyor. Banka hisselerinin yer aldığı bankacılık endeksi ise itibarıyla endeksi yüzde 3,5 civarı yükseliyor. Bankacılık hisseleri arasında Türkiye Sinai Kalkınma Bankası, yüzde 9,4'lük artışla başı çekerken Albaraka Türk ise yüzde 5,5 ve Yapı Kredi Bankası yüzde 4,98'lik değerlenmiş durumda.

Öğleden sonra ABD'de NAHB konut piyasası endeksi verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.240 puanın direnç, 1.180 ve 1.150 puan seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.