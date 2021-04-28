BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,44 değer kaybederek günü 1.385,91 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,08 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,26 ve holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,73 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,92 ile madencilik oldu.

Analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın değerlendirmelerinin piyasaların odağında bulunduğunu belirtti.

Öte yandan, açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçlarının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.330-1.350 bandının destek konumunda olduğunu, olası yükselişlerin güç kazanabilmesi için 1.400 puanın üzerinde kalıcılık aranacağını kaydetti.