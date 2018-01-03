BIST 100, günün ilk yarısında yüzde 0,64 yükseldi

03 Ocak 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,64 artarak 118.275,72 puana yükseldi.

Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 751,52 puan değer kazandı. Dün 117.524,20 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 214,79 puan ve yüzde 0,18 artışla 117.738,99 puandan başladı. Endeks en düşük 117.177,82 puanı, en yüksek ise 118.395,13 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,53, sanayi endeksi yüzde 1,28 değer kazandı. Teknoloji endeksi yüzde 0,74 değer kaybederken, hizmetler endeksi yatay seyretti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 224'ü değer kazandı, 122'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Vestel Elektronik, Karsan Otomotiv, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve Halkbank oldu.

Kaynak: AA