BIST 100, günün ilk yarısını yükselişle tamamladı

19 Aralık 2017

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,40 değer kazancıyla 110.691,20 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 443,31 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi de yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,08 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,71 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 110.600-110.800 bandında dengelendi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin destek, 111.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA