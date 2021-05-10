BİST-100 son 1,5 ayın zirvesini gördü

Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi, Ramazan Bayramı dolayısıyla işlemlerin 2,5 gün süreceği haftaya yükselişlerle başladı. Güne artıda başlayan endeks, kazanımlarını kademeli olarak artırdı ve günün ikinci yarısında 1.462,5 puan ile son 1,5 ayın zirvesini gördü.



BİST 100 Endeksi, saat 17:46 itibarıyla cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,4 yükselişle 1.460 puandan işlem görüyor. Aynı dakikalarda işlem hacmi de 13,8 milyar lira düzeyinde...

En çok yükselen hisse senetleri arasında DOCO yüzde 9,5 ile zirvede yer alırken KARTONSAN ve ERBOSAN da yüzde 7'nin üzerindeki getirileriyle dikkat çekiyor.

Analistler, emtia fiyatlarındaki artışın küresel pay piyasalarını baskılayabileceğini belirtirken, bakırın libresi, bugün yüzde 3,5 değer kazanarak 4,72 doları gördü.

Bugün, ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmesinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.420 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.