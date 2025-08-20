BIST 100 son bir senenin en yükseğinde: 11 bin puan barajı aşıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 23 Temmuz 2024'ten bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks dün günü yüzde 0,30'luk artışla 10.962,02 puandan tamamladı. Açılışta ise önceki kapanışa göre 0,03 puanlık düşüşle 10.961,99 seviyesine geriledi.

En çok kazandıran sektör kiralama-faktoring oldu

Sektör endeksleri arasında finansal kiralama-faktoring yüzde 2,36 ile en çok kazandıran sektör olurken, turizm endeksi yüzde 1,87'lik kayıpla günü negatif kapattı. Bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi ise yüzde 0,04 değer kaybetti.

Gözler Powell'ın yapacağı konuşmada

Küresel piyasalar ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesinde temkinli seyrini sürdürüyor. Yatırımcıların kar realizasyonuna yönelmesiyle dalgalı bir tablo ortaya çıktı. Bugün gözler Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yayımlayacağı toplantı tutanaklarında olacak.

Analistler, yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'nin, yurt dışında ise FOMC tutanakları, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve Avro Bölgesi enflasyon verilerinin takip edileceğini bildirdi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 seviyeleri destek, 11.000 ve 11.100 puan aralıklarının ise direnç noktası olduğuna dikkat çekildi.