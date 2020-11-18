BIST 100, yeni rekorla kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,78 değer kazanarak günü 1.294,72 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35 puan artarken, toplam işlem hacmi 35,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 5,05, holding endeksi yüzde 2,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yüzde 7,75 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 0,27 ile turizm oldu.

Piyasaların gözü PPK toplantısında

Analistler, koronavirüs aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamalarının etkisiyle Türk varlıklarına ilginin arttığını söyledi.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.310 ve 1.320 seviyelerinin direnç, 1.280 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.