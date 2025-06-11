BIST 100’de açılışta durgunluk hakim

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününe yatay bir başlangıç yaptı. Açılışta endeks, önceki kapanışa göre 0,38 puan azalışla 9.658,93 puana geriledi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,82 primle 9.659,31 puandan tamamlamıştı.

Açılışta, bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kaybederken; holding endeksi yüzde 0,13 artış gösterdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,16 ile spor oldu. En fazla değer kaybeden ise yüzde 0,50 ile inşaat sektörü olarak kaydedildi.

Küresel piyasalarda ise ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinden gelen olumlu haberler risk iştahını artırırken, yatırımcılar gözlerini bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verilerine çevirdi.

Analistler, yurt içinde bugün önemli bir veri akışının bulunmadığını belirtiyor. Yurt dışında ise ABD TÜFE verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin piyasalar üzerinde etkili olabileceği ifade ediliyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 seviyeleri destek, 9.700 ve 9.800 puan ise direnç konumunda bulunuyor.