BİST 100'de kazançlar yüzde 2'yi geçti

Küresel piyasalar yeni haftaya iyimser bir şekilde başlıyor. Asya ve Avrupa borsalarında alımların yaşandığı günde Borsa İstanbul'da da kazançlar yüzde 2'nin üzerine tırmandı.





Küresel borsalardaki iyimser havaya eşlik eden Borsa İstanbul ise güne yüzde 1,60 artışla 90 bin 989 puandan başladı. Sonrasında alımlar devam etti ve endeks yüzde 2'nin primle 92 bin puan yolculuğunu sürdürüyor. Endeks, son haftalarda 92 bin puanın üzerinde kalıcı olmayı başaramamıştı. Dolar/TL haftaya 6,74 seviyesinden başlarken, gün ortasında kur 6,78 seviyesine kadar çıktı. Euro/TL 7,32 seviyesinde...



ABD vadelilerinde güçlü yükseliş

ABD vadeli endeksleri yeni haftaya yüzde 3'ü aşan yükselişlerle başladılar. Analistler. Avrupa'da koronavirüs salgını ile ilişkili yeni vaka ve ölüm sayısında yavaşlamanın yatırımcıları cesaretlendirdiğini ifade ediyorlar.



Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi 720 puan, yüzde 3,44 artışla 21.677 puandan, S&P 500 vadeli endeksi 88,5 puan, yüzde 3,56 yükselişle 2571,25 puandan ve Nasdaq 100 vadeli endeksi 274,75 puan, yüzde 3,65 artışla 7797,50 puandan işlem görüyor.

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