BİST 100'de kazançlar yüzde 2'yi geçti
Yeni haftanın ilk gününde küresel piyasalar, birçok ülkede koronavirüs vefat sayılarında yaşanan azalmaların etkisiyle iyimser başladı. Borsa İstanbul'da kazançlar yüzde 2'yi görürken dolar/TL kuru 6,78 seviyelerinde...
Küresel piyasalar yeni haftaya iyimser bir şekilde başlıyor. Asya ve Avrupa borsalarında alımların yaşandığı günde Borsa İstanbul'da da kazançlar yüzde 2'nin üzerine tırmandı.
Küresel borsalardaki iyimser havaya eşlik eden Borsa İstanbul ise güne yüzde 1,60 artışla 90 bin 989 puandan başladı. Sonrasında alımlar devam etti ve endeks yüzde 2'nin primle 92 bin puan yolculuğunu sürdürüyor. Endeks, son haftalarda 92 bin puanın üzerinde kalıcı olmayı başaramamıştı. Dolar/TL haftaya 6,74 seviyesinden başlarken, gün ortasında kur 6,78 seviyesine kadar çıktı. Euro/TL 7,32 seviyesinde...
ABD vadelilerinde güçlü yükseliş
ABD vadelilerinde güçlü yükseliş
ABD vadeli endeksleri yeni haftaya yüzde 3'ü aşan yükselişlerle başladılar. Analistler. Avrupa'da koronavirüs salgını ile ilişkili yeni vaka ve ölüm sayısında yavaşlamanın yatırımcıları cesaretlendirdiğini ifade ediyorlar.
Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi 720 puan, yüzde 3,44 artışla 21.677 puandan, S&P 500 vadeli endeksi 88,5 puan, yüzde 3,56 yükselişle 2571,25 puandan ve Nasdaq 100 vadeli endeksi 274,75 puan, yüzde 3,65 artışla 7797,50 puandan işlem görüyor.
Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi 720 puan, yüzde 3,44 artışla 21.677 puandan, S&P 500 vadeli endeksi 88,5 puan, yüzde 3,56 yükselişle 2571,25 puandan ve Nasdaq 100 vadeli endeksi 274,75 puan, yüzde 3,65 artışla 7797,50 puandan işlem görüyor.
Asya'da Çin kapalı; Japonya da yüzde 4 yükseldi
Asya'da Çİn ve Hindistan borsaları bugün kapalı olmasına karşı Japonya'da yaklaşık 1 trilyon dolarlık teşvik paketinin onaylanacağı beklentisiyle Japonya'da yükselişler yüzde 4'ü geçti. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,24 artarak günü 18.576,30 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,6 değer kazanarak 109,1 seviyelerinde dengelendi.
OPEC+ toplantısının ertelenmesi petrol fiyatlarını geriletti
Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki pürüzlerin giderilememesi nedeniyle OPEC+ toplantısının 6 Nisan'dan 9 Nisan'a ertelenmesi global piyasalarda petrol fiyatlarını geriletti.
Ancak Trump'ın petrol fiyatlarının cari seviyelerde kalması halinde cidid tarife uygulayabileceği sözleri ve Suudi Arabistan gibi müttefiklerine baskıyı artıracağı mesajları düşüşün sınırlı kalmasını sağladı.
Brent petrolünün varil fiyatı Perşembe ve Cuma günü yaşanan hızlı yükselişin ardından bugün açılışta yüzde 7'ye varan düşüş yaşasa da çabuk toparlandı. Brent petrolünün varil fiyatı şu sıralarda 60 cent düşüşle 33,51 dolar seviyesinden işlemgörüyor.
Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 93 cent düşüşle 27,41 dolar seviyesinde.
OPEC+ toplantısının ertelenmesi petrol fiyatlarını geriletti
Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki pürüzlerin giderilememesi nedeniyle OPEC+ toplantısının 6 Nisan'dan 9 Nisan'a ertelenmesi global piyasalarda petrol fiyatlarını geriletti.
Ancak Trump'ın petrol fiyatlarının cari seviyelerde kalması halinde cidid tarife uygulayabileceği sözleri ve Suudi Arabistan gibi müttefiklerine baskıyı artıracağı mesajları düşüşün sınırlı kalmasını sağladı.
Brent petrolünün varil fiyatı Perşembe ve Cuma günü yaşanan hızlı yükselişin ardından bugün açılışta yüzde 7'ye varan düşüş yaşasa da çabuk toparlandı. Brent petrolünün varil fiyatı şu sıralarda 60 cent düşüşle 33,51 dolar seviyesinden işlemgörüyor.
Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 93 cent düşüşle 27,41 dolar seviyesinde.