BİST 100'de kazançlar yüzde 2'yi gördü

Küresel piyasalar yeni haftaya iyimser bir şekilde başlıyor. Asya borsalarının tamamına yakınında yeşil ekranlar göze çarpıyor. ABD endekslerinin vadeli kontratlarında da yüzde 3'ü aşan artışlar söz konusu. Çin piyasaları bugün tatil nedeniyle açık değil.





Dünyanın gündemi yeni haftada da koronavirüs olacak. Piyasalar önemli bir verinin olmadığı yeni günde koronavirüs salgınının etkilerini, bu etkileri azaltmak için alınan önlemler ve yapılan açıklamaları izlemeye devam edecek.

Borsada kazançlar yüzde 2'yi gördü, dolar/TL 6,78

Küresel borsalardaki iyimser havaya eşlik eden Borsa İstanbul ise güne yüzde 1,60 artışla 90 bin 989 puandan başladı. Sonrasında alımlar devam etti ve endeks 91 bin puanın üzerinde dengelendi. Dolar/TL haftaya 6,74 seviyesinden başlarken, gün ortasında kur 6,78 seviyesine kadar çıktı. Euro/TL 7,32 seviyeside...



ABD vadelilerinde güçlü yükseliş

ABD vadeli endeksleri yeni haftaya yüzde 3'ü aşan yükselişlerle başladılar. Analistler. Avrupa'da koronavirüs salgını ile ilişkili yeni vaka ve ölüm sayısında yavaşlamanın yatırımcıları cesaretlendirdiğini ifade ediyorlar.



Vadeli Dow Jones Sanayi Endeksi 720 puan, yüzde 3,44 artışla 21.677 puandan, S&P 500 vadeli endeksi 88,5 puan, yüzde 3,56 yükselişle 2571,25 puandan ve Nasdaq 100 vadeli endeksi 274,75 puan, yüzde 3,65 artışla 7797,50 puandan işlem görüyor.



OPEC+ toplantısının ertelenmesi petrol fiyatlarını geriletti



Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki pürüzlerin giderilememesi nedeniyle OPEC+ toplantısının 6 Nisan'dan 9 Nisan'a ertelenmesi global piyasalarda petrol fiyatlarını geriletti.



Ancak Trump'ın petrol fiyatlarının cari seviyelerde kalması halinde cidid tarife uygulayabileceği sözleri ve Suudi Arabistan gibi müttefiklerine baskıyı artıracağı mesajları düşüşün sınırlı kalmasını sağladı.



Brent petrolünün varil fiyatı Perşembe ve Cuma günü yaşanan hızlı yükselişin ardından bugün açılışta yüzde 7'ye varan düşüş yaşasa da çabuk toparlandı. Brent petrolünün varil fiyatı şu sıralarda 60 cent düşüşle 33,51 dolar seviyesinden işlemgörüyor.



Batı Teksas petrolünün varil fiyatı da 93 cent düşüşle 27,41 dolar seviyesinde.









