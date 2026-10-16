BIST 100'de MSCI etkisi: Borsa İstanbul güne sert düşüşle başladı!

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 174,09 puan ve yüzde 1,44 azalışla 11.896,08 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı seyreden endeks, günü yüzde 0,40 kayıpla 12.070,17 puandan tamamlamıştı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,48, holding endeksi yüzde 1,42 geriledi.

Sektör endeksleri arasında tek yükselen yüzde 0,36 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken en sert düşüş yüzde 6,52 ile finansal kiralama ve faktoring sektöründe görüldü.

MSCI'ın Türkiye uyarısı borsayı etkiledi

Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, Türkiye'deki fon piyasasına ilişkin gelişmelerin ardından bazı endeks değişikliklerini ikinci bir duyuruya kadar dondurdu.

MSCI, hisse senedi piyasasında şeffaflık ve koordineli işlem iddialarına ilişkin yeterli ilerleme sağlanmaması halinde, Haziran 2027'de Türkiye'nin gelişmekte olan piyasa statüsünün yeniden değerlendirilmesine yönelik bir süreç başlatılabileceği uyarısında bulundu.

Türkiye'nin mevcut piyasa statüsünde henüz bir değişiklik yapılmadı.

Gözler S&P'nin Türkiye kararında

Yurt içinde yatırımcıların odağında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye değerlendirmesi bulunuyor. S&P'nin kararını piyasaların kapanmasının ardından açıklaması beklenirken kuruluşun Türkiye'nin kredi notunu "BB-", not görünümünü ise "durağan" olarak koruyacağı tahmin ediliyor.

BIST 100'de hangi seviyeler izlenecek?

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.800 ve 11.700 puanı destek, 12.000 ve 12.100 puanı ise direnç seviyeleri olarak değerlendiriyor.