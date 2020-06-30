BİST-100'de pozitif ayrışma sürüyor

30 Haziran 2020

ABD ve Avrupa borsalarındaki dünkü pozitif hava Asya borsalarıyla birlikte bu sabah saatlerine de taşındı. Asya borsaları Çin'de imalat sektörünün Haziran'da beklentilerin üzerinde büyüdüğünü gösteren verinin ardından yükselirken, veri koronavirüs krizinin yarattığı büyük tahribattan toparlanmaya çalışan küresel ekonomi için umut verici bir işaret oldu.

Ancak Avrupa borsaları, Asya'daki alıcılı seyre eşlik edemedi. Gün ortasına doğru gidilirken Avrupa borsalarının tamamına yakınında eksiler ön planda. Avrupa borsalarındaki satışlarda, Birleşik Krallık'tan beklentilerden daha kötü gelen veriler, koronavirüs salgınına yönelik endişeler ve ABD vadelilerinin Asya seansına göre kayıplarını derinleştirmesi de etkili rol oynuyor.

Saat 12:00 itibarıyla Avrupa'da Euro Stoxx gösterge endeksi yüzde 0,4; Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2; İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,97; İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,75; Fransa'da CAC 40 endeksi 0,42 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,96 kayıplarla işlem görüyor.

Borsa İstanbul pozitifi ayrışmaya devam ediyor

Yerli yatırımcının desteğiyle risk iştahında dünya genelinden bir adım önde giden Borsa İstanbul BİST-100 Endeksi, bugünde yüzde 0,60 civarı primle pozitif ayrışmayı sürdürüyor. Bugünkü yükselişte hisse bazlı hareketler ön plana çıkıyor. Saat 11:40 itibarıyla; Borsa İstanbul yüzde 0,62 artışla 116 bin 57 puan seviyesinde.

TL'nin dolar ve euro karşısındaki yatay hareketleri de devam ediyor. Dolar/TL, günlerdir sıkıştığı 6,85 seviyelerinden değerlenirken euro/TL'de işlemler 7,70'den gerçekleştiriliyor.

Birleşik Krallık'ta n41 yılın en performansı



Birleşik Krallık gayri safi yurt içi hasılası 41 yılın en büyük düşüşünü göstererek, mart ayında yüzde 6.9, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.7 ve bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.2 düştü.

Petrolde düşüş yüzde 1'i geçti

Petrol fiyatları, Libya Ulusal Petrol Şirketi'nin petrol üretiminin yeniden başlaması için

görüşmelerde ilerlemeye işaret etmesiyle, yakıt talebindeki toparlanmaya yönelik iyimserlik ve

arzda beklenen artışın piyasayı baskılamasıyla geriledi.



Brent petrolünün varili düne göre yüzde 1'in üzerinde düşüşle 41.42 dolardan; ABD hafif ham petrolü ise 39.25 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Altın 1770 dolar düzeyinde

Altın koronavirüs vakalarındaki artış ve salgının ekonomiye yansımasıyla ilgili endişelerin, güvenli liman talebini canlandırmasıyla sekiz yılın zirvesine yakın seyrediyor. Altın dört yıldan uzun sürenin en iyi çeyreklik performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı geçen hafta gördüğü sekiz yılın zirvesi olan 1,779.06 doların 7.76 dolar altında 1,771.30 dolarda seyrediyor.

Günün ajandası



12.00 Euro Bölgesi, Tüketici Fiyat Endeksi

16.00 ABD, nisan ayı konut fiyat endeksi

16.45 ABD, haziran ayı Chicago PMI

17.00 ABD, haziran ayı tüketici güven endeksi