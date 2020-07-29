BİST 100'de satışlar arttı; kayıp yüzde 2,5'in üzerini gördü

29 Temmuz 2020

Güne yönsüz bir başlangıç yapan dünya borsalarında karışık bir gün yaşanıyor. Avrupa borsalarındaki sınırlı düşüşlere ve ABD borsalarının artıda açılmasına rağmen dünya borsalarından negatif ayrışan Borsa İstanbul'da kayıplar kapanışa doğru daha da hız kazandı. Yüzde 0,29'luk artışla açılan BİST 100, günün ilk bölümünde dalgalı bir seyir izledikten sonra kapanışa doğru artan satışlara kayıplarını yüzde 2,5'in üzerine taşıdı.



Dün sabahın açılışında 1.197 puanda olan BİST 100'de, bugünkü düşüşle birlikte iki günlük değer kaybı ise yüzde 6'yı buldu. Saat 16:40 sularında BİST 100'de işlemler yüzde 2,20'lik kayıpla 1.127 puandan gerçekleştiriliyordu. Gün içi en düşük seviyenin 1.120 puan olarak görüldüğü BİST 100 Endeksi'nde gün içi en yüksek seviye ise 1.159 puan oldu.



Dolar/TL 6,97; euro/TL 8,21'de

Dolar/TL, bugüne 6,94'lerde başlamasının ardından kademeli olarak değer artışını sürdürdü ve günün ikinci bölümünde 6,97'nin üzerine kadar tırmandı. Saat 16:30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,55 üzerinde 6,9715'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1 artışla 8,2150'den satılıyor.

Dün en düşük 6,8560, en yüksek 6,9789 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,05 değer kazancıyla 6,9339'dan tamamlamıştı.

Gözler Fed'in kararında

Fed bugün TSİ 21:00'de faiz kararını açıklayacak ve Fed Başkanı Jerome Powell ise toplantıdan yarım saat sonra basın toplantısı gerçekleştirecek. Toplantıda mevcut faiz oranının değişmemesi bekleniyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu gece alacağı faiz kararının genişleme yanlısı bir duruş sergileyeceği, muhtemelen daha yüksek enflasyona göz yumacağı tahmin ediliyor.