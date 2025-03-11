BIST 50'de yukarı adım kuralı bugün de uygulanacak

Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksi'nde yer alan paylar için geçen haftadan bu yana geçerli olan açığa satış işlemlerindeki yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini duyurdu.

Borsa İstanbul’un açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 05/12/2024 tarihli ve 62/1863 sayılı kararı doğrultusunda, BIST 50 Endeksindeki paylarda açığa satış işlemi yapılabildiği hatırlatıldı.

Borsa İstanbul'dan açıklama

Açıklamada ayrıca, "Söz konusu paylarda 10/03/2025 tarihli seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırılmıştır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir.

Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir."