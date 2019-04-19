BIST güne yükselişle başladı, global borsalar tatilde

19 Nisan 2019

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 değer kazancıyla 97.081 puandan başladı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,31 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,77 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,02 ile turizm oldu.

Dün, küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve değer kazanan döviz kurlarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 1,34 düşüşle 96.886 puandan tamamlamıştı.

Bugün ABD ve Avrupa'nın neredeyse tamamında borsalar Paskalya tatili nedeniyle kapalı. Açık borsalarda da düşük hacimli sakin bir seyir bekleniyor.

Borsalar tatile girdi, işlem hacimleri düştü

Kaynak: AA